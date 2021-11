Maison squattée à Marseille: le propriétaire estime avoir été mal conseillé

Un propriétaire marseillais, dont la résidence est squattée depuis juillet dernier, a saisi la justice alors qu’il aurait pu lancer une procédure plus courte.

Au départ, une affaire de squat classique comme il en existe de plus en plus et qui fait le «buzz» depuis plusieurs jours. Des individus ont pénétré illégalement dans une résidence privée, située dans le 15e arrondissement de Marseille, et s’y sont installés, rapporte France Bleu. Le propriétaire ne peut pas les déloger lui-même car la loi l’en empêche: ce serait une violation de domicile... Une aberration! Pire: il risque 3 ans de prison et une amende de 30.000 euros. Des sanctions plus dures que pour les squatteurs (1 an de prison et 15.000 euros). Une autre aberration!

Mais en réalité, cette affaire n’est pas aussi banale qu’elle en a l’air. Outre le caractère choquant, elle cache une méconnaissance de la loi. Après avoir constaté que la propriété qu’il possède depuis 1988, était squattée, Robert Deledda a déposé plainte à la gendarmerie pour violation de domicile, non pas de Marseille - «Mon dossier n’a pas été jugé prioritaire», affirme-t-il au Figaro - mais dans le Var où vit le premier adjoint du petit village de La Cadière d’Azur. L’homme de 66 ans réunit tous les documents pour prouver qu’il est bien le propriétaire de la résidence de 200 m² qu’il allait mettre en location. Jusque-là, rien d’anormal. Dès lors, il peut faire expulser les squatteurs en 72 heures, comme la nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, l’autorise. En passant par la préfecture.

La ministre du Logement prend le dossier en main

Mais au lieu de lancer cette procédure administrative accélérée, le propriétaire saisit la justice. Après avoir fait venir un huissier de justice pour qu’il constate le squat. Une procédure judiciaire longue et coûteuse. Contacté par Le Figaro, le propriétaire n’était visiblement pas au courant et son avocat non plus. «Je ne suis pas un homme de loi, je suis une victime, rétorque Robert Deledda lorsqu’on le met au courant. C’est mon avocat qui m’a dit que c’était la meilleure procédure». Son conseil lui aurait également expliqué que les policiers ne pouvaient pas expulser les squatteurs car les faits ont été constatés plus de 48 heures après leur installation. Là encore c’est une erreur: ce délai ne tient plus avec la nouvelle loi.

Dès lors, que faire alors que la procédure judiciaire a été lancée? La justice a même débouté Robert Deledda en première instance car elle estime que «la violation de droit de propriété n’est pas acquise, en l’absence d’éléments supplémentaires au constat», peut-on lire dans la décision rendue le 21 octobre dernier, que Le Figaro s’est procurée. Dit autrement, la justice a reconnu que Robert Deledda est bien le propriétaire de la résidence squattée mais estime qu’il n’a pas fait la preuve suffisante que son droit de propriété a été bafoué. Les squatteurs ne sont donc pas, en l’état actuel des choses, considérés comme hors-la-loi. Le propriétaire a fait appel de la décision.

Mise au courant, la ministre du Logement Emmanuelle Wargon a décidé de prendre le dossier en main. Et dans ces cas-là, la gestion des dossiers accélère généralement. «Je l’ai eu téléphone vendredi soir, la ministre va prendre connaissance du dossier», confie au Figaro Robert Deledda qui, de son côté, a prévu de s’entretenir avec son avocat la semaine prochaine. Doit-il faire annuler l’action en justice? Sinon, peut-il lancer conjointement la procédure administrative accélérée? «S’il remplit les trois conditions - déposer une plainte au commissariat pour violation de domicile, prouver que la résidence squattée est bien la sienne et que l’occupation est illégale, le propriétaire peut déposer une demande d’expulsion au préfet», conseille Me Romain Rossi-Landi, avocat en droit immobilier, spécialiste des affaires de squats de logement. À supposer que le préfet, apprenant l’existence d’une action judiciaire, ne bloque pas la procédure administrative en attendant la décision en appel. C’est peut-être ce que la ministre du Logement va tenter d’éviter.