Maintien du prix de part et collecte positive pour la SCPI Novapierre Allemagne 2 (Paref Gestion)

La SCPI Novapierre Allemagne 2 de Paref Gestion a été créée en 2019 sur le modèle de Novapierre Allemagne, que la société de gestion avait décidé de fermer aux nouvelles souscriptions. Quatre ans plus tard, le succès est au rendez-vous avec une capitalisation de 386 millions d'euros pour Novapierre Allemagne 2 (au 30/09/2023) et une collecte qui reste largement positive avec plus de 50 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l’année, permettant d’enchaîner les acquisitions. Le taux de distribution a atteint 4,50% brut de fiscalité en 2022 et le rythme enregistré sur les trois premiers trimestres de 2023 peut laisser envisager une distribution annuelle proche de celle de 2022. La valorisation du patrimoine s’avère être résiliente à l’occasion des expertises récemment mises à jour et le prix de part est maintenu à 260 euros, prix en vigueur depuis le 1er avril 2022.

Maintien du prix de part

Paref Gestion a réactualisé les expertises des patrimoines de ses SCPI au cours de l’été, comme cela avait été demandé par l’AMF à l’ensemble des sociétés de gestion de la place. À cette occasion, le calcul des nouvelles valeurs a été confié à des experts indépendants sur la totalité des actifs du portefeuille de Novapierre Allemagne 2. Le résultat est une diminution moyenne des valeurs de -5,32% à périmètre courant sur les 6 premiers mois de l’année. La nouvelle valeur de reconstitution s’établit désormais à 251,89 euros par part , contre 272,08 euros par part au 31/12/2022.

Avec un prix de souscription de 260 euros qui demeure inchangé, Novapierre Allemagne 2 se retrouve en légère surcote de 3,22% , ce qui reste confortablement dans les bornes réglementaires de +/-10%. Grâce à la gestion prudente de son prix de part qui n’avait pas été augmenté depuis le 1 er avril 2022, Novapierre Allemagne 2 évite la baisse de son prix de part , se démarquant ainsi de la vingtaine de véhicules du marché qui ont dû réviser leurs conditions de souscription depuis le début de l’été.

« Ce résultat témoigne de la résilience de la stratégie d'investissement et du portefeuille immobilier de la SCPI Novapierre Allemagne 2 , qui a bénéficié d'une sélection rigoureuse à l'acquisition et d'une gestion opérationnelle efficace », résume la société de gestion dans sa communication trimestrielle.

En effet, Novapierre Allemagne 2 est investie sur des actifs de commerces particulièrement solides , dont environ 70% sont des commerces essentiels, avec un taux d'occupation financier (TOF) qui atteint 98,5% et une durée résiduelle moyenne des baux (WALB) de 6,8 ans au 30/09/2023.

Une collecte nette qui dépasse 50 millions d'euros depuis le début de l’année

Au 3 ème trimestre, la SCPI Novapierre Allemagne 2 a continué à collecter dans un marché devenu plus difficile pour les fonds immobiliers non cotés , dont certains ont fait face à des problématiques de liquidité. Ce sont 12,1 millions d'euros de capitaux nets de retraits qui ont été levés par cette SCPI sur la période, après 23,3 millions d'euros au 1 er trimestre et 18,1 millions d'euros au 2 ème trimestre. Au global, la collecte nette depuis le début de l’année atteint donc 53,5 millions d'euros .

Cette capacité à collecter dans le contexte actuel est positive pour les perspectives de performance à venir de la SCPI car elle permet de réaliser des acquisitions à bon compte sur des marchés immobiliers où les acquéreurs se font plus rares et où certains vendeurs procèdent à des ventes forcées.

Deux nouveaux actifs rejoignent le patrimoine de Novapierre Allemagne 2

Pour investir sa collecte, Paref Gestion a récemment enrichi le patrimoine de sa SCPI Novapierre Allemagne 2 de deux nouveaux actifs commerciaux situés dans des zones attractives de Rhénanie du Nord-Westphalie, dans l'ouest de l’Allemagne :

le retail park « Nordberg Center » (5.000 m 2 ) situé à Bergkamen près de Dortmund ;

) situé à Bergkamen près de Dortmund ; le centre commercial « Tannenbusch Center » (13.500 m 2 ) situé à proximité de Bonn.

Les deux actifs ont des WALB supérieures à 7 ans et des TOF respectifs de 100% pour le premier actif et de plus de 98% pour le second.

« Nous sommes ravis de ces nouvelles acquisitions pour notre fonds Novapierre Allemagne 2 et nos associés. Elles nous permettent de diversifier notre portefeuille et renforcent notre présence dans le land de Rhénanie du Nord , l’une des régions économiques les plus dynamiques d’Europe. De plus, l’acquisition de ce retail park et de ce centre commercial répondent aux fondamentaux de notre SCPI à savoir des actifs de commerce dit essentiels qui est une classe qui a démontré sa robustesse, des taux d’occupation et une durée résiduelle moyenne des baux élevés » résume Olivier Eglem, Directeur du département Fonds & Investissements de Paref Gestion.