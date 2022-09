Ma Prime Rénov’: une faible rallonge pour un dispositif mal calibré

Le budget de cette aide à la rénovation énergétique pour 2023 ne grimpe que de 100 millions d’euros par rapport à 2022, selon le projet de loi de finances.

C’est l’histoire d’un dispositif très demandé mais peu efficace. Son nom? Ma Prime Rénov’ . Lancée en janvier 2020, cette aide destinée à soutenir les ménages à rénover leur logement, a du succès. Plus d’un million d’entre eux ont pu en bénéficier depuis sa création. Avec Ma Prime Rénov’, le gouvernement a souhaité recentrer l’aide à la rénovation énergétique vers les propriétaires qui en ont le plus besoin car vivant des logements mal isolés. C’est le cas aujourd’hui: deux tiers des dossiers financés ont été déposés par des ménages modestes et très modestes, selon l’Agence nationale pour le logement (Anah) qui pilote le dispositif .

Problème: qui dit faibles revenus, dit menus travaux. La preuve en chiffres: ces propriétaires déboursent entre 10.000 et 11.000 euros en moyenne, dont 3000 à 5000 euros d’aide du gouvernement. On est loin des 40.000 euros que coûte, en moyenne, une rénovation globale. Même les propriétaires aisés ne dépensent pas une telle somme: le coût de leurs travaux déclarés s’élève entre 19.000 et 24.000 euros en moyenne selon leurs revenus, dont 1200 à 2000 euros de subvention. Dans les deux cas, l’objectif de 90% du montant pris en charge par l’État pour les plus modestes et de 40% pour les plus aisés, est loin d’être atteint.

Conséquence: « 86% des demandes Ma Prime Rénov’ sont liés à des mono gestes », reconnaît-on au sein du ministère de la Transition écologique. L’installation d’un poêle à granulés ou d’une pompe à chaleur arrive en tête des travaux les plus financés par Ma Prime Rénov’. Chaque bénéficiaire touche en effet une aide à peine supérieure à 3700 euros. L’état des finances publiques, et notamment l’explosion de la dette, lié notamment à la crise sanitaire, n’est sans doute pas étranger à ce modeste soutien. « C’est l’équivalent d’une aide pour 40.000 maisons, en moyenne , souligne Frédéric Utzmann, président du groupe Effy, spécialiste de la rénovation énergétique. C’est très insuffisant au regard des 5 millions de passoires thermiques que compte la France ».

Bailleurs et copropriétés boudent Ma Prime Rénov’

Et pourtant, le gouvernement n’a pas prévu de mobiliser plus d’argent. En 2023, 2,5 milliards d’euros sont investis pour Ma Prime Rénov’, selon le projet de loi de finances . Soit une hausse de seulement 100 millions d’euros par rapport à 2022. Une maigre rallonge alors que l’urgence énergétique pointe le bout de son nez. Surtout, le gouvernement le proclame désormais noir sur blanc: « L’accent sera mis sur les rénovations les plus performantes », peut-on lire dans le Projet de loi de finances 2023. Dit autrement, les rénovations de fond en comble des logements. Comment inciter les Français, notamment les plus modestes, à réaliser des travaux plus importants sans véritable coup de pouce? Et ce d’autant plus qu’ils risquent de devenir de plus en plus nombreux à faire appel à Ma Prime Rénov’. « Des réflexions sont en cours pour ajuster les barèmes et faire en sorte que Ma Prime Rénov’ soit mieux adaptée , reconnaît-on au sein du ministère du Logement. Mais l’argent investi n’est pas le seul frein. La structure de nos offres, notamment d’accompagnement ( Mon Accompagnateur Rénov’ qui va devenir obligatoire en septembre 2023), l’est aussi . Elle doit être simplifiée ». Ce qui explique sans doute que les bailleurs et les copropriétés tournent le dos à Ma Prime Rénov’.