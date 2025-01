Ma Prime Rénov : des retards de paiement annoncés pour certains particuliers

Les particuliers dont les dossiers ont été instruits avant le 1er janvier 2025 ne sont pas concernés. (Illustration) (Jarmoluk / Pixabay)

Très populaire auprès des ménages français en raison du montant non négligeable des aides accordées, le dispositif MaPrimeRénov' risque de tourner au ralenti en ce début d’année. En effet, bien qu’il ait été prolongé d’un an dans des conditions similaires grâce à un décret adopté par le gouvernement Barnier juste avant sa censure, certains bénéficiaires ne recevront pas de sitôt les sommes promises. Comme le rapporte Merci pour l’info , l’absence de budget officiel de l’État pour 2025 en est la cause.

Une aide bloquée depuis le 1er janvier

« Il est urgent de voter rapidement le budget 2025 car, tant qu’il n’est pas voté, les délais de paiement de MaPrimeRénov’aux particuliers vont être rallongés pour tous les dossiers qui n’ont pas été instruits avant le 1er janvier 2025. Ce n’est ni bon pour les ménages, ni pour les entreprises » , a déclaré la ministre déléguée au Logement, Valérie Létard, dans une interview accordée au Figaro , publiée vendredi 10 janvier. Le cabinet de la ministre a cependant précisé à France Info que les dossiers instruits en 2024 ne connaîtront pas de retards de paiement, car ils dépendent logiquement du budget 2024.

Les professionnels du secteur du bâtiment ont exprimé leurs craintes et leur exaspération face à ce blocage. « Cette annonce illustre les conséquences mortifères du temps perdu depuis des mois et souligne le besoin urgent d’une loi de finances. Il en va de la pérennité de dizaine de milliers d’entreprises, donc de l’emploi de centaines de milliers d’artisans, d’entrepreneurs et de compagnons » , assure dans un communiqué Olivier Salleron, le président de la Fédération française du bâtiment (FFB).

Des investissements remis en question

La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) partage son inquiétude. « Ce gel des versements va interrompre brutalement les travaux de rénovation énergétique, un marché déjà fragilisé, et plonger des dizaines de milliers de ménages dans l’incertitude, les amenant à reporter, voire à remettre en question, leur projet d’investissement » , estime-t-elle dans un communiqué.