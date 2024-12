LVMH s’offre cette villa cannoise à près de 50 millions pour le confort de ses invités et la visibilité de ses marques

La vente de la villa Bagatelle à Cannes a été officialisée récemment. C’est le groupe de luxe LVMH qui s’est offert cette propriété Art déco disposant de 12 chambres.

Serait-ce la fin d’une longue série noire? Depuis sa construction en 1928 sur les hauteurs de Cannes, la villa Bagatelle a vu se succéder ses propriétaires fortunés au profil souvent trouble. Conçu comme une «magnifique maison provençale Louis XVI» pour le duc Auguste-Armand de La Force, membre de l’Académie française, l’endroit passera notamment aux mains d’un milliardaire portoricain, du golden-boy algérien Rafik Khalifa avant de séduire successivement deux oligarques russes. Selon Le Monde qui avait enquêté sur cette sulfureuse villa en 2022 , les lieux auraient été repris par l’architecte et designer Philippe Avanzi en 2018 afin de leur redonner le lustre et l’âme des origines.

Au terme d’une transaction conclue en avril dernier mais qui vient d’être rendue publique par l’agence Bloomberg, c’est donc le groupe de luxe français LVMH qui devient son nouveau et très respectable acquéreur. Au terme d’une transaction à près de 50 millions d’euros (46,5 millions à l’exception des meubles et des frais), l’agence immobilière de luxe Magrey&Sons a signé l’acquisition de l’une des propriétés les plus convoitées de la Côte d’Azur et l’une des plus chères aussi. Si le groupe de Bernard Arnault n’a pas fait de commentaire sur cette acquisition, elle vient compléter la (longue) série de perles immobilières acquises ces derniers mois et années.

Réceptions à domicile

La villa cannoise de près de 3000 m² habitables avec ses 12 chambres et de quoi loger et accueillir jusqu’à 18 membres du personnel sera en bonne compagnie avec d’autres «bagatelles» désormais siglées LVMH: comme le 150 avenue des Champs-Élysées, le 7, rue de la Paix ou le 22 avenue Montaigne et quelques autres. Depuis quelque temps, le groupe affiche également un goût prononcé pour l’hôtellerie. Ainsi, comme ce sera le cas à Cannes, les marques du groupe pourront organiser sur place des expositions et des événements exclusifs. La villa pourra également être louée en haute saison lorsque les touristes affluent vers la Côte d’Azur (en été et durant les principaux festivals). Plus besoins de louer des villas ou des yachts, LVMH pourra organiser certaines de ses réceptions à domicile.