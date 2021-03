L'hôtel est inoccupé depuis 2006. (Pixabay / stevepb)

Un hôtel de la petite commune de Saint-Julien-des-Points, en Lozère, est occupé illégalement depuis plusieurs jours par des squatteurs. La petite fille du propriétaire, parti à la retraite en 2006, réclame leur expulsion.

A Saint-Julien-des-Points, en Lozère, un hôtel inoccupé depuis 2006 est devenu le refuge de plusieurs personnes. Mardi 2 mars, une quinzaine de personnes ont pris possession des lieux, rapporte France 3 Occitanie.

« C'est un besoin vital »

L'Hôtel des Cévennes est abandonné depuis presque 15 ans et le départ à la retraite de son propriétaire. Les squatteurs sont « des jeunes saisonniers ou intermittents du spectacle, ce sont des emplois où ils sont généralement logés », explique une des occupantes des lieux. Elle ajoute : « Là, sans emploi, ils se retrouvent dans une grande précarité ,sans assez d'argent pour payer une caution ou trouver un logement. C'est un besoin vital. »

La petite-fille du propriétaire a tenté d'entamer le dialogue avec les squatteurs. En vain. « J'ai l'impression d'être moi-même hors-la-loi, car je ne peux pas accéder dans mon propre établissement », a-t-elle confié à 20 Minutes.

Voisins et élus rassemblés

Elle se sent impuissante : « Je ne veux pas rentrer dans des procédures : eux ont peut-être l'aide juridictionnelle, mais moi je n'ai rien. Je me lève tous les matins pour travailler, je paie des impôts comme tout le monde et je ne suis même plus chez moi. »

La petite-fille du propriétaire peut compter sur l'aide d'autres habitants de cette petite commune de 113 habitants mais aussi sur le soutien de plusieurs élus. Tous se sont rassemblés vendredi 5 mars devant l'hôtel. Les squatteurs ont alors proposé de payer une partie du loyer. Mais les propriétaires ont refusé. Une injonction d'expulsion a été déposée au tribunal de Mende.