Lorient, une ville où l’immobilier est encore accessible pour les jeunes

Une vente sur trois se fait au profit d’acquéreurs de moins de 30 ans à Lorient, plus accessible que ses voisins bretons.

« Lorient reste une ville plus accessible pour les jeunes trentenaires par rapport à Vannes et à Rennes. Une vente sur trois se fait au profit d’acquéreurs de moins de trente ans contre 17% à Vannes selon le Conseil régional des Notaires », expose Maître Anne Boucher, notaire à Lorient, dans le Morbihan (56). Le prix du mètre carré médian tourne autour de 2390 € selon les statistiques des notaires, en hausse de 12% en un an toutefois. Une observation réjouissante qui va à rebours de ce que l’on observe dans de nombreuses villes françaises où les jeunes rencontrent des difficultés à devenir propriétaires.

Parmi les habitants de Lorient, beaucoup de Bretons qui restent attachés à leur ville. « C’est une ville avec un marché plutôt local, avec des personnes originaires de Lorient ou du Morbihan de manière plus large », assure Maître Anne Boucher. Nicolas Le Bec, de l’agence familiale Le Bec Immobilier implantée depuis 1976, observe un phénomène de retour de la clientèle bretonne sur ses terres d’origine. « Des personnes étaient parties dans les grandes métropoles pour le travail et elles reviennent aux sources. Avec le télétravail, elles peuvent faire des allers-retours facilement . Si leur vie a changé et qu’elles ont eu des enfants, elles apprécient revenir ici », constate-t-il. Effectivement, « les Bretons aiment revenir aux sources », pour Maître Boucher. Le climat tempéré de la Bretagne commence aussi à attirer des « réfugiés climatiques qui souffrent de la chaleur dans le sud de la France et remontent pour chercher cette fraîcheur », note Nicolas Le Bec.

De nombreuses mutations

Les quartiers les plus recherchés sont ceux proches du centre-ville bien sûr mais aussi ceux qui mènent à Larmor-Plage, une ville côtière avec des plages comme son nom l’indique, qui est proche de Lorient, selon Nicolas Le Bec. « À Lorient, il n’y a quasiment pas de vue mer en direct mais dans des communes voisines comme Ploemeur ou Larmor-Plage, oui. Les prix n’augmentent plus mais résistent dans ces communes », analyse Maître Boucher. « On franchit la barre du million sans trop de souci pour des biens exceptionnels avec vue sur mer dans cette zone alors qu’il y a 4 ans la barre du million n’était pas franchie. Les clients sont prêts à mettre plus que la valeur dite objective d’un bien s’il a une vue mer », assure Nicolas Le Bec.

Mais Lorient est aussi un port militaire. Il s’agit du premier site de construction militaire de la flotte de la marine française. « Des emplois liés à l’activité militaire de Lorient ont toujours existé. La ville abrite également Naval Group (NDLR un groupe industriel français spécialisé dans la construction navale de défense). De nombreuses mutations ont lieu avec un gros volume de gens qui partent et arrivent dans la base militaire et de Naval Group ce qui explique des mouvements permanents dans la ville », relève Maître Boucher.

Ces personnes mutées restent parfois à Lorient sur des durées très courtes et se tournent alors plutôt vers la location que vers l’achat. Lorient commence à voir fleurir des locations de type Airbnb, un type de location « qui peut avoir ses vertus aussi. On est sur un territoire où nous accueillons des employés, des cadres, qui par exemple pour Naval Group viennent sur des périodes très courtes, 6 semaines, 8 semaines. Il faut les loger, l’hôtellerie n’y suffit pas toujours. Il y a du bon Airbnb pour dire les choses », explique le maire de Lorient, Fabrice Loher (UDI). Lorient a toutefois décidé depuis le 1er janvier d’imposer aux loueurs de s’enregistrer pour les résidences qui passent de locaux d’habitation à meublés de tourisme. « Il faut contrarier le choix d’investisseurs d’aller vers ce type de biens. Je souhaite que nous conservions une capacité de locations pour notre population d’ici », justifie-t-il.