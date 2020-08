Logement : Un classement des malfaçons les plus fréquentes et les plus coûteuses vient d'être publié

En consultant les indemnisations au titre de l'assurance dommage ouvrage, concernées par la garantie décennale, l'Agence qualité construction (AQC) a pu répertorier les malfaçons les plus courantes et plus coûteuses lors de la construction de logement neuf.

Les malfaçons constatées lors de la construction de nouveaux logements ont explosé depuis une dizaine d'années, rapporte le rapport 2020 de l'Observatoire de l'Agence Qualité Construction (AQC) repéré par Capital. Les indemnisations qui concernent l'assurance dommage ouvrage augmentent chaque année en moyenne de 6,2 %, depuis 2009. En 2008, le coût des sinistres revenait à 430 millions d'euros aux assureurs et il atteignait en 2018 782 millions d'euros. L'AQC a donc réalisé un bilan des malfaçons les plus fréquentes et les plus coûteuses.

Le carrelage occupe la première position

En tête du classement des sinistres les plus fréquents, on trouve les revêtements de sols intérieurs (principalement le carrelage), avec des fissurations ou défauts d'étanchéité. Ces malfaçons représentent 13 % des désordres en maisons individuelles sur la période 2017-2019 (18 % en termes de coût) et 10 % en logement collectif (11 % du coût), précise Capital. Les douches à l'italienne seraient largement concernées par les problèmes d'étanchéité.



La deuxième position est occupée par les malfaçons des couvertures en petits éléments, avec notamment les infiltrations d'eau au niveau de la toiture. Dans une maison individuelle, cela représente 10 % des sinistres et 4 % pour les logements collectifs, moins concernés. Mais les toitures-terrasses posent des problèmes. Dans les logements collectifs, ils représentent 11 % des sinistres entre 2017 et 2019.

En troisième position, l'AQC pointe les malfaçons liées aux ossatures des poutres et poteaux, qui concernent 6 % des sinistres dans les maisons individuelles et 9 % dans les logements collectifs. Les sinistres liés aux fenêtres et portes-fenêtres arrivent ensuite (8 % des sinistres en logements collectifs et 5 % des coûts), suivis par les désordres sur les réseaux d'eau du bâtiment (6 % des sinistres en maisons individuelles et 7 % en logements collectifs).

Des malfaçons cependant en recul

Les problèmes de fondations sont en net recul (moins de 3,5 % des sinistres) mais elles sont le deuxième poste de dépenses concernant l'assurance dommage ouvrage. Également en nette diminution, les sinistres sur les façades lourdes à base de blocs en béton. Ceux-ci représentent 5 % des sinistres, tous logements confondus.