Locations à Paris : ces bons réflexes que les jeunes travailleurs doivent adopter

Les spécialistes recommandent notamment aux personnes dépourvues de garants d'essayer d’obtenir la garantie Visale de l’État. (Illustration) (Pignatta / Pixabay)

Face à une demande en constante augmentation, les jeunes travailleurs ont parfois bien du mal à trouver une location à Paris. Certains d’entre eux font le choix de louer une chambre à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT), mais cette solution n’est possible que durant deux ans. Comme le rapporte Le Parisien , des représentants du site d’annonces immobilières PAP se sont récemment rendus sur place dans le cadre d’un forum, afin de prodiguer divers conseils aux postulants.

Numériser le dossier pour gagner du temps

« Essayez d’obtenir la garantie Visale , recommande Laurent Lamielle, juriste chez PAP, à une femme de 24 ans qui ne parvient pas à trouver de logement malgré son salaire mensuel de 2 000 euros. Il s’agit d’une garantie d’État (caution gratuite) qui commence à être de plus en plus connue » . Le spécialiste rappelle par ailleurs que les propriétaires réclament souvent un salaire équivalent à trois fois le montant du loyer, ce qui devrait l’inciter à élargir ses recherches aux villes situées en périphérie de la capitale.

De son côté, Anna vit aussi à L’ALJT mais cherche à s’installer avec son compagnon. « Je suis ingénieure, comme mon partenaire , indique-t-elle. Nous avons chacun un CDI et nous pouvons mettre jusqu’à 1 500 euros dans un loyer, mais nous n’avons rien trouvé malgré plus de 30 visites » . Laetitia Caron, directrice générale de PAP, lui recommande de mettre en place une routine dans ses recherches. « Créez-vous des alertes , conseille-t-elle. Une annonce publiée le matin, vous devez y répondre à midi et une annonce l’après-midi, vous y répondez le soir. Numérisez également votre dossier de manière à pouvoir envoyer toutes les pièces nécessaires très rapidement » . Elle précise aussi que les jeunes adultes ont plus de chances de trouver un logement entre novembre et mars, lorsque la concurrence avec les étudiants diminue.

Ne jamais envoyer d’argent avant la signature

Certains aspirants locataires craignent les arnaques, dans lesquelles ils peuvent parfois perdre une partie non négligeable de leurs économies. « Ne pas voir un propriétaire en dehors du logement , suggère Laurent Lamielle. Ne jamais envoyer d’argent avant la signature du bail, notamment quand on vous demande une somme pour bloquer l’appartement » . Il rappelle également qu’il vaut mieux éviter d’envoyer ses pièces d’identité par mail en l’absence de garantie de l’identité du propriétaire, car elles pourraient être détournées.

L’un des bons réflexes consiste par ailleurs à télécharger les photos de l’annonce idéale et de faire une recherche photo inversée dans Google, afin de vérifier si les images n’ont pas été utilisées ailleurs, par des escrocs peu scrupuleux.