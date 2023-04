Location de voiture : des prix en baisse pour l’été 2023 , voici les destinations les moins chères

Selon une étude menée par le comparateur Carigami sur la période du 24 au 30 juillet 2023, il faudra débourser en moyenne 332 euros la semaine pour une petite citadine. (Tumisu / Pixabay)

Malgré une baisse des tarifs moyens de location de voiture de 10 % pour cet été par rapport à 2022, les prix sont toujours 27 % plus hauts qu'avant la pandémie mondiale. Et d'importantes disparités existent entre les villes avec des prix généralement plus élevés dans le sud du pays que dans le nord.

Après deux années de forte hausse, les prix des locations de voiture sont enfin à la baisse pour l'été 2023. En effet, selon les chiffres du comparateur Carigami, la diminution des tarifs est en moyenne de 10 % pour cet été par rapport 2022, même si les prix restent 27 % supérieurs à l'été 2019, rapporte Le Figaro .

« L'évolution des prix n'est pas homogène »

« Il était temps pour les clients que les prix baissent » , a déclaré Pierre Feisthauer, chargé du développement de Carigami. Et d'ajouter : « L'évolution des prix n'est pas homogène dans les différentes villes que nous avons observées, car les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. »

Et pour cause, après la crise sanitaire, le manque de composants électroniques en 2021 et 2022 avait entraîné une diminution du nombre de véhicules disponibles pour la location, faisant donc augmenter les prix. Selon une étude menée par le comparateur sur la période du 24 au 30 juillet 2023, il faudra débourser en moyenne 332 euros la semaine pour une petite citadine.

Forte baisse en Corse

Parmi les villes les plus chères, on retrouve Biarritz en tête du classement avec un prix moyen de 435 euros (-14 %), devant Nice avec 429 euros (-14%) et Bordeaux avec un tarif moyen de 425 euros (-1%). A l'inverse, les communes les moins chères sont plutôt situées dans le nord, il s'agit de Lille (277 euros, -5 %), Mulhouse (290 euros, -2 %) et Rennes (316 euros, -1 %).

La seule surprise de ce classement vient de la Corse qui enregistre des baisses de prix significatives après une explosion des tarifs en 2022. « Cela s'explique par le fait que ceux qui réservent majoritairement les voitures de location sur place s'y rendent en avion et les prix des billets sont en forte hausse, de 25 % environ. Beaucoup ne choisiront donc pas ces destinations cet été même si les prix des voitures sur l'île sont, eux, en baisse. Bastia (348 euros, -15 %) et Ajaccio (337 euros, -24 %) figurent même parmi les dix villes les moins chères de France » , a conclu Pierre Feisthauer.