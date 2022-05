Livret d'épargne populaire : la CLCV invite les banques à plus promouvoir cette solution d'épargne

On ne recense que 7 millions de LEP en France alors que 15 millions de personnes pourraient en bénéficier. (illustration) (Pixabay / Nattanan23)

Le livret d'épargne populaire (LEP) n'est pas assez connu des Français, selon Consommation Logement Cadre de vie (CLCV). L'association a récemment appelé les banques à mieux promouvoir cette solution d'épargne, réservée aux personnes dont les revenus ne dépassent pas certains plafonds.

L'association Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) a récemment invité les banques à mieux promouvoir le livret d'épargne populaire (LEP). Ce livret, réservé aux personnes aux revenus modestes, est trop peu développé selon elle alors qu'il est « le livret réglementé sans risque le plus intéressant » .

Un meilleur rendement que le livret A

« Alors que près de 15 millions de Français pourraient en bénéficier, le nombre de LEP s'élève à 7 millions » , déplore l'association, qui regrette une méconnaissance de ce moyen d'épargne. « Dans le contexte actuel de recherche de pouvoir d'achat, la CLCV invite les banques à en faire davantage la promotion auprès des clients concernés. »

Plus avantageux que le livret A, notamment chez les jeunes, le LEP est réservé aux personnes ayant des revenus ne dépassant pas certains plafonds (20 297 € annuels par exemple pour une personne seule). Il est rémunéré à 2,2 % depuis la dernière revalorisation en date du 14 janvier. Le ministre de l'Économie avait alors insisté sur l'importance de ce livret.

Le LEP bénéficie d'un taux d'intérêt garanti et est exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Il est plafonné à 7 700 € de versements (hors intérêts). Son rendement net reste négatif, l'inflation ayant atteint 4,8 % sur un an en avril, mais meilleur que le Livret A, rémunéré à 1 %, ou même que nombre de fonds d'assurance vie en euros.