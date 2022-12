Linky : les réfractaires seront facturés à partir du 1er janvier... mais il est possible d’y échapper

Dès janvier 2023, ceux qui se sont opposés à l’installation d'un Linky se verront facturer la relève opérée par les techniciens d’Enedis. (NG)

Un an après la fin du déploiement des compteurs Linky, encore 10% des foyers disposeraient encore de l'ancien compteur. Dès début 2023, il leur faudra réaliser par eux-mêmes des auto-relèves, sans quoi ils seront facturés 61 euros par an. Puis, dès 2025, cette facturation supplémentaire concernera d'office tous les clients réfractaires.

Après de nombreux épisodes de contestation sur fond de théorie du complot, le déploiement des compteurs Linky, les compteurs « intelligents » destinés à remplacer les anciens compteurs électriques, a finalement pris fin à la fin de l’année 2021. Toutefois, selon le gestionnaire Enedis, encore 10% des consommateurs, soit 3,8 millions de foyers, disposent encore d'un vieux compteur. Dès janvier 2023, ceux qui se sont opposés à l’installation d'un Linky se verront facturer la relève opérée par les techniciens d’Enedis, rapporte Challenges .

61 euros par an

Selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui avait annoncé cette mesure début 2022, cette facturation va plus précisément concerner les clients non équipés et « muets », c’est-à-dire qui ne communiquent pas leurs index lors des campagnes d’auto-relève. Sans cette information, les techniciens d’Enedis doivent alors procéder eux-mêmes aux relevés, ce qui représente un coût pour le gestionnaire.

Cette facturation imposée à certains clients sera d’un montant de 61 euros par an, soit 5 euros par mois. Pour y échapper, il faut alors effectuer au moins une auto-relève par an. Cette démarche peut être effectuée en ligne sur le site d’Enedis.

Une facturation imposée dès 2025

Cependant, après 2024, même les clients réalisant ces auto-relèves seront concernés par cette facturation supplémentaire. Dès le 1 er janvier 2025, Enedis facturera les coûts « engendrés par la relève des derniers compteurs ancienne génération aux seuls clients générant ces coûts » , a annoncé l'entreprise. Ces coûts correspondent notamment aux dépenses de relance des clients et à celles liées aux contrôles des techniciens.

Mais, au-delà des personnes réfractaires au compteur Linky, l’installation du compteur peut parfois ne pas pouvoir être effectuée en raison de problèmes techniques. Ainsi, Enedis a précisé que les foyers dans cette situation continueront quant à eux d’échapper à cette surfacturation, même après 2024.