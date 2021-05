Linky : les factures d'électricité d'un couple du Calvados explosent après l'installation du compteur

Un compteur Linky a été installé en janvier 2020 au domicile du couple. (Photo NG)

Un an après avoir fait installer un compteur Linky à leur domicile, deux habitants de Saint-Germin-de-Tallevende, près de Vire (Calvados), ont reçu une facture très surprenante. Leur fournisseur d'énergie leur a réclamé plus de 1 000 € de régularisation, en plus de leur facture habituelle.

Lorsqu'ils ont reçu leur facture du mois de mai, deux habitants de Saint-Germin-de-Tallevende, près de Vire (Calvados) ont été très surpris. En plus de leur facture habituelle, le couple devait régulariser 1 116 € à leur fournisseur d'énergie, rapporte Ouest France, vendredi 7 mai. La somme a été prélevée automatiquement au début du mois.

Leur facture augmente depuis un an

« J'ai contacté Enedis à ce sujet, je leur ai demandé de vérifier les raccordements du compteur. Ils m'ont répondu que ce n'était pas à eux de s'en occuper », ont expliqué les Normands, qui se sont fait installer un compteur Linky en janvier 2020. C'est d'ailleurs depuis cette installation que le couple a vu ses factures d'électricité largement augmenter. Alors qu'en juillet 2020 le ménage déboursait 68 € par mois, leur facture leur indique désormais un montant de 127 €, précisent nos confrères.

« On me dit que c'est ma consommation d'énergie réelle. Ça signifie que pendant toutes ces années, EDF a perdu de l'argent sans s'en apercevoir ? », s'est étonné le Normand dans les colonnes de Ouest France. Contactés par nos confrères, les services d'Enedis ont affirmé qu'ils allaient prendre contact avec le couple pour étudier sa situation.