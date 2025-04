Linaclub : la nouvelle SCPI d'Aestiam obtient le label ISR quatre mois après son lancement

La société de gestion Aestiam franchit une nouvelle étape dans sa stratégie ESG avec l'obtention du label ISR pour sa SCPI Linaclub, lancée en octobre 2024. Cette certification – qui intervient rapidement après la création du fonds – souligne l'engagement d'Aestiam dans la gestion immobilière responsable et durable.

Une approche ESG structurée dès la conception

Linaclub a été conçue avec une intégration systématique des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. La SCPI s'appuie sur une méthodologie rigoureuse articulée autour de trois axes majeurs. Sur le plan environnemental, le fonds met l'accent sur l'efficacité énergétique et la réduction de l'empreinte carbone, s'appuyant sur la plateforme Deepki Ready pour le suivi et l'optimisation des performances.

La dimension sociale se manifeste à travers une politique d'investissement ciblant des secteurs à fort impact sociétal comme la santé, l'hôtellerie et les résidences gérées. Cette orientation permet de répondre aux besoins concrets des territoires tout en diversifiant le portefeuille. Enfin, la gouvernance s'illustre par une approche partenariale avec les locataires, privilégiant les baux longs et un dialogue constructif pour assurer la pérennité des investissements.

Premier investissement stratégique en Espagne

La SCPI a concrétisé sa première acquisition en décembre 2024 avec un ensemble immobilier industriel de 4 900 m² près de Barcelone. Cet actif – loué à Optral, entreprise spécialisée dans la fibre optique et engagée dans l'innovation durable – illustre parfaitement la stratégie d'investissement du fonds. Le choix de ce locataire, positionné sur un secteur d'avenir et partageant des valeurs de durabilité, confirme l'alignement entre performance financière et critères ESG.

Une stratégie d'investissement paneuropéenne

Linaclub se distingue par une politique d'investissement couvrant un large territoire européen, incluant l'Union européenne, mais aussi le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein et l'Islande. Cette diversification géographique s'accompagne d'une spécialisation dans les actifs dits alternatifs, permettant de capter des opportunités de marché variées tout en maintenant un objectif de taux de distribution ambitieux entre 6,5 et 7%.

Un acteur historique engagé dans la transition ESG

Cette labellisation s'inscrit dans une démarche plus large d' Aestiam , qui avait déjà obtenu le label ISR pour ses SCPI Aestiam Placement Pierre et Aestiam Cap'Hébergimmo en 2023. La société de gestion, forte de plus de 50 ans d'expérience et gérant 1,4 milliard d'euros d'actifs à travers 6 SCPI et 1 SCI, applique une grille de 30 critères extra-financiers dans ses décisions d'investissement et de gestion.

Perspectives et ambitions

Avec cette nouvelle labellisation, Aestiam renforce son positionnement dans l'investissement immobilier responsable. La société de gestion vise une amélioration continue de la performance ESG de son patrimoine sur une période de trois ans, tout en maintenant des objectifs de rendement attractifs pour ses 18 000 associés. Cette approche équilibrée entre performance financière et impact positif répond aux attentes croissantes des investisseurs en matière d'investissement socialement responsable.

La labellisation rapide de Linaclub témoigne de la maturité d'Aestiam dans l'intégration des critères ESG et ouvre la voie à une nouvelle génération de SCPI où performance et durabilité se combinent harmonieusement au bénéfice des associés.