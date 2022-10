Leur taxe foncière flambe à cause d’une erreur de calcul du maire

Une taxe foncière qui augmente de 9,03 % au lieu de 0,39 %. Voici ce qui arrive lorsqu’un maire fait une addition au lieu d’une multiplication.

C’est une erreur de calcul commise par la mairie de Manonville, en Meurthe-et-Moselle (54), qui a fait flamber la taxe foncière de presque 10% par rapport à l’année précédente au lieu des 0,39% votés par le conseil municipal, rapporte L’Est Républicain . « En 2021, j’ai réglé 660 € d’impôts fonciers. Cette année, ils atteignent 720 €. Soixante euros d’augmentation simplement parce que notre maire fait une nouvelle fois preuve de son incompétence », s’alarme un habitant de Manonville auprès de L’Est Républicain .

Lors du conseil municipal, une hausse de 1,5% de la part communale a été votée. Mais l’édile s’est trompé en calculant le pourcentage d’augmentation de cette part. Il a réalisé une addition plutôt qu’une multiplication. Il est malheureusement trop tard pour faire machine arrière. La date limite de paiement de cet impôt local versé par les propriétaires de biens immobiliers est désormais dépassée. Elle était fixée au 17 octobre pour les propriétaires qui règlent par chèque, virement ou espèces et au 22 octobre pour ceux qui utilisent un moyen de paiement dématérialisé.

Pas de retour en arrière possible

« Il y a bien eu un problème de calcul. Pour cette année, il n’y a pas de retour en arrière possible. Comme j’ai prévenu les habitants, je ferai le maximum pour rétablir la situation lors de l’imposition 2023», promet Hervé Dohr, le maire. Avant de se justifier: «Il faut comprendre, le rôle de maire est difficile, surtout avec une partie de l’équipe municipale braquée contre moi. Sans oublier que nous avons changé quatre fois de secrétaire de mairie ces derniers mois, certaines n’avaient pas la compétence pour occuper le poste ». Faute avouée à moitié pardonnée, dit-on mais ce n’est pas sûr que la reconnaissance de son erreur apaise les tensions. En plus de cette faute, des engagements non tenus et des demandes de subventions non réalisées sont également reprochés au maire. « La commune a reçu zéro centime de subvention depuis trois ans », s’interroge un conseiller.

Cette hausse imprévue de 9,03 % n’est pas la seule à provoquer l’ire de ses habitants. À Marseille, La hausse de la taxe foncière est de 16,5% , à Tours elle est de 15,3% et de 12,6% à Strasbourg. Et là, il ne s’agit pas d’une erreur de calcul de la part du maire mais d’une hausse des taux de taxe foncière votée par les collectivités qui ne risque donc pas de diminuer en 2023.