Leur facture d'électricité explose : plus de 1 251 euros à payer pour six semaines de contrat

La facture d'énergie a explosé pour des habitants de Haute-Savoie. Illustration (markusspiske / Pixabay)

Pour six semaines de consommation électrique, deux habitants d'un appartement de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) ont eu à payer 1 251 euros. Si ce tarif s'explique par la souscription, sans le savoir, à un contrat indexé sur les prix du marché, le relevé qui enregistre 1 983 kWh de consommation reste inexpliqué. Les deux hommes ont depuis contesté la facture.

Deux hommes ayant récemment emménagé dans un appartement de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) avaient souscrit un abonnement d’électricité auprès d’Engie via Papernest, un intermédiaire recommandé par leur bailleur Century 21. Au total, pour six semaines, du 11 novembre et 23 décembre, leur facture s’est élevée à 1 251 euros, pour une consommation enregistrée de 1 983 kWh. Des chiffres particulièrement hauts et qui restent pour l’heure inexpliqués, rapporte Le Dauphiné Libéré .

Des tarifs non réglementés

Pourtant, les deux hommes ont assuré avoir fait particulièrement attention à leur consommation, ne chauffant que lorsqu’ils sont là le soir, à 19 °C. « Comme le nôtre, les appartements de nos voisins sont 100 % électriques. Sur les deux derniers mois, ils nous disent avoir consommé environ 600 kWh, pour à peu près 100 euros de facture mensuelle » ont-ils par ailleurs expliqué, après avoir mené l’enquête.

En réalité, cette facture s'explique en partie par le fait que les deux hommes ont souscrit sans le savoir, via Papernest, à un contrat indexé sur les prix du marché, donc non-protégé par le bouclier tarifaire. « Ils ont profité de notre naïveté pour obtenir une plus-value auprès d’Engie » a estimé l’un des deux habitants. Contacté, le service client d’Engie a mis en avant le fait que les tarifs aux prix du marché ont été pendant longtemps plus avantageux que les tarifs réglementés.

Des relevés inexpliqués

Reste cependant à expliquer les relevés, qui font par exemple état d'une consommation de 497 kWh entre le 1er et le 12 décembre, ce qui serait « impensable » d’après eux. D’ores et déjà, l’hypothèse d’un index erroné ou non relevé sur le compteur a été écartée. Un électricien intervenu sur place n’a quant à lui constaté « aucune anomalie flagrante » dans les installations électriques des deux hommes.

Dans ces conditions, ils ont ainsi décidé de contester la facture auprès d’Engie. Sans accord entre les deux parties au bout de deux mois, l’affaire sera portée devant médiateur national de l’énergie. Depuis, les deux hommes sont également passés chez EDF et bénéficient désormais du tarif réglementé. Leurs relevés sont par ailleurs revenus à la normale.