Les voitures électriques plus chères à assurer que les véhicules thermiques

La différence de prix peut s'expliquer par la valeur des véhicules. (Pixabay / Hans Rohmann)

Les assurances pour les véhicules électriques et thermiques sont à peu près semblables, en moyenne. Mais lors de la comparaison de modèles similaires, c'est le véhicule électrique qui est bien plus cher à assurer.

Passer au véhicule électrique peut être tentant. Sur le papier, ces modèles présentent de nombreux avantages, avec notamment des recharges bien plus abordables qu'un plein d'essence. Mais un autre élément doit être pris en compte : le coût de l'assurance. Le comparateur Lesfurets.com a publié une étude, rapporte Le Parisien.

Cette dernière prend en compte les tarifs proposés par 28 assureurs référencés, selon la motorisation du véhicule. Et le prix des devis effectués entre janvier et juillet dernier diffère.

Des véhicules électriques plus chers

En effet, le prix moyen d'une assurance auto pour un véhicule thermique est de 691,05 € par an. Elle s'élève à 665,71 € pour un moteur électrique. Mais les prix diffèrent surtout lorsque des modèles similaires sont comparés. Là, c'est l'assurance pour un véhicule électrique qui est bien plus élevé. Par exemple, elle est de 280 € pour une Clio, contre 525 € pour une Zoé, au tarif le plus bas pour une assurance tout risque. Même constat chez Citroën avec une assurance de 376 € pour une C3, contre 449 € pour une C-Zero.

Une différence qui peut s'expliquer par la valeur des véhicules. « Sans intégrer les aides de l'État ou d'éventuelles ristournes du constructeur, le prix catalogue d'une ZOE est deux fois plus élevé qu'une Clio et on le retrouve au niveau de l'assurance », explique le directeur général Lesfurets.com, Rami Karam.

Une prime d'assurance plus avantageuse

Reste que les véhicules électriques possèdent un avantage supplémentaire : la prime d'assurance.« L'assureur peut considérer qu'un véhicule électrique va parcourir moins de distance du fait de son autonomie, de son temps de recharge », explique Rami Karam. D'autant que les conducteurs d'électriques roulent, en général, moins vite. Les véhicules électriques sont également constitués de moins de pièces et leurs réparations sont, de fait, moins onéreuses.

Attention tout de même lors de la souscription à une assurance pour un véhicule électrique. Il est préférable que celle-ci couvre certains éléments, comme la prise de charge ou la batterie.