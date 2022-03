Les ventes de trottinettes électriques ne s'arrêtent plus de battre des records

Avec 2,5 millions d'usagers en France et une hausse de 42% des ventes en 2021, elle est devenue un incontournable de la mobilité électrique.

800% d'augmentation en 4 ans. Sur fond de crise sanitaire et de prise de conscience écologique, les chiffres de ventes des trottinettes électriques affichent une hausse stratosphérique depuis 2017. Selon une étude de la Fédération des Professionnels

de la Micro Mobilité, ce sont 908.000 engins qui ont été vendus en 2021, battant ainsi le précédent record de 2020 établi à 640.000 modèles. En 2017, il s'en vendait seulement 102.000 alors que l'entrée des trottinettes électriques dans le Code de la route en 2019 faisait déjà grimper les ventes à 478.000 unités.

Prise de conscience écologique

Toujours selon l'étude de la FP2M, 2,5 millions de Français posséderaient à ce jour une trottinette électrique. Un chiffre qui peut d'abord s'expliquer par le fait que le transport est devenu le deuxième poste de dépenses des Français, derrière le logement. Ceux-ci se tournent désormais vers les EDPM, ces engins de déplacement personnel motorisés qui permettent de se déplacer à moindre coût et de manière plus écologique. « Ces nouveaux usages, observés durant la crise sanitaire, se sont accélérés depuis la hausse des prix du carburant », rajoute Grégoire Hénin, Vice-président de la FP2M. L'usage le plus fréquent réside dans les déplacements domicile-travail, en complément des transports en commun ou pour effectuer un trajet complet.

Une explosion des ventes qui s'explique aussi par l'accessibilité déconcertante du produit. Le prix de vente restant relativement accessible - il faut compter 300€ pour un modèle basique -, le calcul coût-avantage fait rapidement sens chez le futur utilisateur. Il faut ajouter à cela le nombre important d'acteurs qui commercialisent le produit, dont beaucoup d'enseignes de grande distribution et d'électroménager. Cependant, même si le marché de la mobilité électrique accueille chaque jour de nouveaux entrants, on peut aussi trouver des utilisateurs réguliers qui « renouvellent, dans près de 80% des cas, leur engin pour un produit plus robuste et plus durable », précise Grégoire Hénin.

Un incontournable

Les trottinettes électriques sont donc devenues en l'espace de quelques années un acteur majeur du marché des EDP -engins de déplacement personnel, mécanique et électrique-, représentant 51% du nombre total d'EDP vendus en France. Le marché des EDP, en croissance de 38% sur un an, est évalué à 454 millions d'euros selon la FP2M. Le phénomène de la trottinette électrique donne, de fait, des idées aux acteurs du secteur qui accélèrent la conception d'engins dotés de batterie. Le nombre de ventes de vélos électriques a progressé de 29% en 2020, témoignant ainsi de l'engouement des constructeurs autour des engins légers motorisés.

Ces engins se doivent tout de même de respecter une vitesse maximale de 25km/h, et de respecter le Code de la route pour les trottinettes et draisiennes électriques. Pour ces deux appareils, une assurance de responsabilité civile est le minimum obligatoire pour pouvoir rouler dans les règles et se prémunir d'éventuels dommages causés à un tiers. Quand 49 % des utilisateurs d'EDPM affirment utiliser leur engin pour un trajet qu'ils effectuaient auparavant en voiture ou à moto, il y a fort à parier que le secteur a de beaux jours devant lui.