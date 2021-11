Les ventes d'articles de sport ont le vent en poupe

D'après une étude, la beau temps de septembre et le Pass'Sport expliquent la tendance.

Le sport en salle a été mis à mal pendant la crise sanitaire. Et les salles dédiées, rouvertes depuis juin, ont souffert de l'instauration du passe sanitaire en juillet. Si depuis mi-septembre l'horizon s'éclaircit, la pratique individuelle du sport en plein air fait la course en tête.

Selon la dernière note de conjoncture de l'Union Sport & Cycle, les ventes du commerce d'articles de sport ont progressé de 9% en septembre sur un an et de 21% sur deux, en ligne et en magasins. « Un résultat d'autant plus remarquable qu'il se réfère à un historique déjà positif (septembre 2020 était déjà en hausse de +10% versus 2019) », soulignent les auteurs de l'étude. Ces données sont issues des déclarations d'enseignes et marques de sport représentant environ 65% du marché en valeur.

De janvier à septembre 2021, les facturations des enseignes spécialisées ont ainsi surpassées de 15% celles de la même période en 2020 (+55% sur internet) et de 8% celles en 2019.

Dans le détail, le chiffre d'affaires des chaussures a bondi de 17% en septembre sur un an. La tendance est similaire dans le textile (+6%) et dans les équipements (+8%) même si la progression de ces derniers ralentit ; ils sont en effet plus onéreux et une durée de vie supérieure. Ces variations n'ont cependant rien à voir avec celles observées au mois d'avril 2021 : les magasins de sport ayant été fermés en mars et en avril 2020, la base de comparaison avait été extrêmement avantageuse.

Météo au beau fixe

L'essor du sport individuel semble donc bien ancré. « Une météo particulièrement favorable (+2° par rapport au moyenne, 4ème mois de septembre le plus chaud depuis 1960) et, dans une moindre mesure, le Pass'Sport [coup de pouce de 50 euros pour l'inscription des jeunes dans une association sportive destinés aux jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires de l'Allocation de rentrée scolaire entre septembre 2021 et juin 2022] auront certainement joué un rôle de catalyseur en cette rentrée 2021 », poursuit la note.

Difficile de savoir si l'engouement des Français persistera dans le temps. Avec l'explosion des prix du carburant, les ménages devraient avoir d'autres priorités que le renouvellement de leur matériel sportif, s'inquiètent les auteurs. Le second frein, c'est l'offre. Les retards de production et les contraintes liées à l'approvisionnement pourraient avoir raison de cet optimisme.