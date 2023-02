Les soins capillaires Olaplex attaqués en justice pour cause de... pertes de cheveux

28 femmes ont décidé de poursuivre en justice le groupe Olaplex, un groupe spécialisé dans les soins capillaires. Ces dernières estiment que les produits de l'entreprise ont causé la perte de leurs cheveux.

« Nous sommes prêts à défendre vigoureusement notre entreprise, notre marque et nos produits contre ces accusations sans fondement », peut-on lire dans un communiqué du groupe. Jeudi, la BBC a révélé qu'Olaplex, une entreprise spécialisée dans les soins capillaires, était poursuivie en justice par 28 femmes. Promettant de « réparer les pointes et de rajeunir les cheveux » et vantés par Kim Kardashian ou encore Drew Barrymore, les produits causeraient en réalité une perte de cheveux et l'apparition de cloques, d'après les victimes. L'entreprise américaine, basée à Santa Clara, propose des soins majoritairement utilisés par des personnes ayant recours à la décoloration.

La plainte déposée la semaine dernière en Californie détaille les symptômes précis qu'ont subis les plaignantes : brûlures, plaies ouvertes, infections bactériennes, démangeaisons extrêmes ou encore éruptions cutanées. À l’origine de ces désagréments, deux composés chimiques : le lilial, interdit en mars 2022 dans l'Union Européenne, et le panthénol. « Par prudence », Olaplex a retiré à l'échelle mondiale les deux composants de ses produits. Mais l'entreprise n'a pas, pour autant, rappelé les anciens produits contenant encore les deux composés litigieux.

« Seuls les produits sont à blâmer »

En réponse à la plainte déposée, Olaplex a réaffirmé que les produits de leur gamme « ne provoquaient pas de perte de cheveux ni de cassure ». Sur leur compte Instagram, les posts se multiplient pour défendre l'honneur de la marque. Trois publications, dont une vidéo du PDG Jue Wong et une autre de la scientifique en chef de l'entreprise, Lavinia Popescu, ont été publiées depuis jeudi.

Toujours pour se défendre, l'entreprise a rendu public des expériences réalisées par un laboratoire tiers et indépendant à cette affaire. Chaque produit de la marque a été contrôlé et les tests sont à disposition de tous sur le site internet de la société. Les résultats sont formels : aucun d'eux n'est dangereux. Les avocats des victimes ont eux déclaré avoir examiné tous les autres facteurs susceptibles d'avoir dégradé l'état du cuir chevelu des victimes. « Seuls les produits sont à blâmer », répètent-ils.

Quelques photos de plaignantes ayant un cuir chevelu endommagé ont été publiées par l'un des cabinets d'avocats impliqué dans l'affaire. « Les cheveux sont fendus et cassés, ce qui les fait paraître négligés, comme si du désherbant avait été utilisé », indique la plainte. Les victimes demandent au total 75.000 dollars de dommages et intérêts. Aujourd'hui, l'action d'Olaplex a perdu 11,16% à la Bourse de New York. Entre les pertes financières et l'image de la marque ternie, il y a de quoi s'arracher les cheveux, chez Olaplex.