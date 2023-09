Les SCPI sont-elles toujours un bon placement ?

Pour certains épargnants, les baisses successives des prix des parts de plusieurs SCPI pourraient remettre en question la pertinence de ces placements.

Une succession de baisses importantes en 2023

Plusieurs SCPI ont annoncé une baisse du prix de leurs parts cette année. Après Laffitte Pierre (AEW) (-8,5%), Amundi Immobilier a baissé de 12,42% les prix de parts de Rivoli Avenir Patrimoine, de 13,92% pour Edissimmo et de 17,04% pour Génépierre. Accimmo Pierre de BNP Paribas REIM a par la suite chuté de 17,07% et HSBC Reim a annoncé début août une baisse de 7% du prix des parts d’Elysée Pierre. Les sociétés de gestion justifient leurs décisions par l’augmentation rapide et importante des taux et son impact sur la valorisation des actifs immobiliers.

L’inflation et l’immobilier de bureau

Depuis 2022, la politique d’augmentation des taux de la BCE, destinée à réguler l’inflation, a généré un phénomène global de correction des valeurs sur les actifs immobiliers. Ce phénomène touche de manière différente les actifs, impactant plus lourdement l’immobilier de bureau, notamment dans les zones urbaines tendues, que les autres secteurs. En parallèle, les actifs de santé, les commerces ou l’hôtellerie affichent une bonne tenue.

La collecte en baisse

Après un record de 10 milliards d’euros en 2022 (+37% par rapport à 2021), la collecte globale des SCPI affiche -23% au premier semestre 2023. L’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) précise que la collecte nette des SCPI a représenté 4,1 milliards d’euros de janvier à juin 2023. Au début du deuxième trimestre, elle atteignait 1,7 milliard d’euros, soit -35% sur un an. En parallèle, le marché secondaire des parts de SCPI a connu une progression de +32% en 2023 par rapport au deuxième semestre 2022, avec 1070 millions d’euros de parts échangées.

Les SCPI sont-elles toujours rentables ?

Toutes les SCPI ne sont pas impactées de la même manière par la conjoncture actuelle. Le mode de gestion ou encore la localisation des biens influent directement sur la valorisation des parts. Les SCPI qui affichent une gestion prudente et ont peu collecté récemment pourraient ne pas revaloriser les prix de leurs parts en 2023. Pour les experts, il conviendrait actuellement de privilégier les SCPI à faible capitalisation ou diversifiées, et éviter les SCPI focalisées sur l’immobilier de bureau. Concernant l’avenir, la prudence serait de mise, même si les sociétés de gestion se veulent rassurantes. Amundi précise notamment que, bien que « le rythme d’inflation semble se calmer, il reste à un niveau supérieur à ce qu’il était auparavant. Si les taux se stabilisent, la propagation de « l’effet taux » devrait s’achever dans le courant de cette année ». Une stabilisation des taux engendrerait en théorie une stabilisation des valeurs. En ce qui concerne les rendements sur 2023, les experts prévoient une performance moyenne des SCPI similaire à 2022, soit autour de 4,5 %.