Les pièces rouges de un et deux centimes d'euro, vouées à disparaître

Début 2020, le nombre de pièces de un centime en circulation est estimé à plus de 36 milliards.

Bientôt la fin des petites pièces roses qui encombrent nos poches? C'est l'une des résolutions d'Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne. Dans le nouveau programme de travail de la Commission qui doit être présenté ce mercredi, le projet figure en 43e position dans la liste des initiatives destinées à réduire la bureaucratie, détaille le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung.

Plus précisément, il s'agit d'une «proposition de règles d'arrondi uniformes» dans le but d'éliminer les pièces de un et deux centimes d'euro. L'idée est loin d'être nouvelle. En 2013, Bruxelles avait estimé que mettre fin à la frappe des pièces de un et deux centimes ferait gagner du temps et de l'argent. Les commerçants rendraient la monnaie plus vite. Et l'Union européenne économiserait 1,4 milliard d'euros sur la fabrication, le transport et la comptabilisation de ces petites pièces, avait-il été jugé il y a sept ans. Cette monnaie circule en quantité significative. Début 2020, le nombre de pièces de un centime en circulation est estimé à plus de 36 milliards.

De plus en plus de pays de la zone euro optent progressivement pour les arrondis. En Belgique, depuis le 1er décembre, ils sont obligatoires sur l'addition finale pour tousles paiements en espèces. Le but est de voir disparaître peu à peu les pièces de un et deux centimes. Bercy étudie cette piste. Certains États résistent: l'Estonie a décidé fin 2019 de faire frapper dix millions de petites pièces.

» Découvrez nos ouvrages pratiques pour gérer au mieux vos placements et votre argent ici .