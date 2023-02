Entre inflation, remontée des taux d'intérêt, chute des indices et autres freins, les marchés boursiers auraient eu de multiples raisons d'être perturbés en 2022. Or, selon les chiffres récents de l'AMF, les investisseurs français ont plutôt bien résisté, et le fléchissement reste discret.

Les particuliers et la Bourse-iStock-AndreaAstes

Une légère baisse de 5,5 % du nombre d'investisseurs

L'AMF (Autorité des marchés financiers) publie chaque trimestre ses statistiques sur les particuliers faisant appel à un prestataire de service d'investissement (PSI) basé en France, afin de réaliser des transactions sur des produits financiers reconnus par l'UE (actions, obligations, options, ETF, etc.). Selon le dernier baromètre publié, le nombre de particuliers investissant en Bourse est resté relativement stable. Malgré un léger frémissement à la baisse au 2e semestre, dû au décrochage des indices boursiers, les épargnants ont bien résisté. Ainsi, l'étude comptabilise 1,5 million d'investisseurs ayant réalisé au moins une opération d'achat ou de vente sur des actions en 2022, au lieu de 1,6 million en 2021, soit un recul limité à 5,5 %. Il faut dire qu'avec le retour de la croissance, l'année 2021 avait particulièrement favorisé l'investissement des particuliers. Malgré cette légère baisse, le chiffre reste supérieur à celui des années d'avant Covid (2018 à 2020). Au cours des quatre dernières années, l'AMF a en effet enregistré 1,3 million de nouveaux investisseurs, soit 195 000 nouveaux épargnants (particuliers qui n'avaient jamais placé leur argent en Bourse ou qui n'avaient pas réalisé d'opération depuis 2018). Le nombre de transactions réalisées par des particuliers sur des actions de l'Union européenne s'élève à 42,2 millions, soit une baisse de 24 % par rapport à 2021, mais il reste nettement supérieur au niveau relevé en 2018 et 2019 (24 millions de transactions par an, soit deux fois moins).

Les actions : un produit boursier qui n'a plus la cote

Les actions, placement boursier longtemps plébiscité par les épargnants, sont en chute libre depuis le 2e trimestre 2022. Au 1er trimestre, elles ont connu un pic à 655 000 placements, se rapprochant du record de 767 000 acheteurs enregistré fin 2019 (lié à l'introduction en bourse de La Française des jeux), et de celui du 1er trimestre 2020 (675 000, score induit par le premier confinement). Mais le chiffre a chuté à 564 000 au 2e trimestre, puis à 485 000 au 3e trimestre, avant de descendre à 444 000 au 4e trimestre. Selon l'AMF, le placement en actions est pourtant l'investissement le plus performant pour épargner et financer ses projets. L'organisme financier entend d'ailleurs se mobiliser davantage pour accompagner les investisseurs, notamment le jeune public et les épargnants inexpérimentés. Par contre, les fonds indiciels cotés (ETF) prennent peu à peu leur place, avec une augmentation de 14 % en 2022. Ils affichent une nette progression depuis trois ans, passant de 166 000 en 2019 à 250 000 en 2022. Quant aux obligations, elles ont repris elles aussi des couleurs, grâce à la hausse des taux d'intérêt. Elles ont fait un bond de 67 % en 2022, ce qui leur a permis de retrouver leur niveau de l'année 2019, au cours de laquelle elles avaient ciblé 107 000 acheteurs.