Les orages vont-ils gronder après l’été sur l’immobilier ?

Au premier semestre, le marché immobilier a connu un frémissement, grâce à la baisse des taux. Le second est plus incertain.

Les jeunes acheteurs sont de retour ! Et même à Paris, où, pourtant, la barre des 10.000 euros le m² se rapproche lentement mais sûrement. Les parts des moins de 30 ans et des 30/40 ans ont grimpé de 3% et de 14% en un an, selon le réseau immobilier Century 21. « Contre toute attente, la fermeture des écoles de la capitale (liée à l’envolée des prix) pourrait n’être qu’un mauvais souvenir », glisse Charles Marinakis, président de Century 21. La baisse des taux de crédit , de 4,2% (hors assurance et toutes durées confondues) à 3,1% en un an et demi, leur a grandement profité. Et leur a permis d’économiser environ 20.000 euros.

« La baisse des ventes et des prix immobiliers est enrayée. La reprise est bien installée », confirme Loïc Cantin, président de la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim). La preuve : toutes les régions enregistrent une hausse des ventes, selon Century 21. Du jamais vu depuis 2015, date de la création des nouvelles régions ! « Les vendeurs et les acheteurs semblent enfin prêts à s’accorder sur des prix plus réalistes », analyse Stéphane Fritz, président du réseau Guy Hoquet.

En revanche, la carte de France des prix est plus mitigée (voir les graphiques région par région ci-dessous). En Île-de-France (+3,3% pour les maisons et +4,3% pour les appartements), en Nouvelle-Aquitaine (+2,2% pour les maisons et +1,7% pour les appartements), en Auvergne-Rhône-Alpes (+0,5% et +2,4%), en Bourgogne-Franche-Comté (+15,2% et +6,3%), en Bretagne (+1,5% et +7,4%) ou dans les Hauts-de-France (+8,8% et +0,4%), les prix augmentent déjà. Aussi bien pour les maisons que pour les appartements. En revanche, ils continuent de baisser dans la région PACA (-10,9% et -7,6%) et en Normandie (-6,5% et -1,3%).

Avenir incertain pour les taux

Mais qu’en sera-t-il du second semestre ? La hausse des prix , qui pointe déjà le bout de son nez, va-t-elle se généraliser en France ? « Les prix ont atteint un palier au premier semestre avant une légère hausse probable de 1% au second semestre », annonce Loïc Cantin. Les taux de crédit qui stagnent actuellement, vont-ils également remonter ? À mesure que la fin de l’année va se rapprocher, les banques auront moins besoin de nouveaux clients.

Sans compter les tensions géopolitiques et la menace d’une nouvelle censure du gouvernement qui pourraient crisper les investisseurs, faire grimper le taux d’emprunt de la France (OAT 10 ans) et, par voie de conséquence, les taux de crédit. « On est sur une stabilisation des taux de crédit, malgré la baisse des taux de la BCE, car le crédit immobilier est basé sur les taux longs (OAT 10 ans) qui reflètent les tensions géopolitiques et se mettent en surchauffe », analyse Caroline Arnould, présidente du courtier Cafpi. Dit autrement, l’avenir est plus qu’incertain côté crédit. Ajoutez une hausse progressive des prix et vous comprendrez pourquoi les experts de l’immobilier répètent à tue-tête : « C’est le moment d’acheter ! »