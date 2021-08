Les numéros de cartes bancaires de près de 50 000 Français diffusés gratuitement sur le Darknet

Le pirate à l'origine de cette fuite serait très connu dans le milieu du commerce illégal de données bancaires (illustration). (Pixabay / Pexels)

Une liste contenant toutes les informations de plus d'un million de cartes bancaires a récemment été diffusée par un pirate, afin de faire la promotion de sa boutique illégale de données volées. Pas moins de 40 000 numéros de cartes bancaires françaises sont ainsi librement et gratuitement en circulation sur Internet.

Ce mardi 3 août, le spécialiste en cybersécurité Damien Bancal a révélé sur son blog ZATAZ qu'une liste contenant les informations complètes de plus d'un million de cartes bancaires circulait librement et gratuitement sur le darknet depuis quelque temps. Ces numéros, apparemment collectés par un hacker entre 2018 et 2019, viennent de partout dans le monde. Ainsi, Damien Bancal a retrouvé dans cette liste 46 325 numéros de cartes bancaires françaises.

Un « échantillon gratuit »

Le pirate à l'origine de cette fuite serait très connu dans le milieu du commerce illégal de données bancaires. D'après les informations du blogueur, la diffusion de ces données a été organisée pour promouvoir l'ouverture de sa boutique illégale. Une sorte « d'échantillon gratuit ».

Dans son black market, plus de 2,6 millions de numéros de cartes bancaires sont ainsi disponibles à la vente, pour un prix de 6 dollars (soit environ 5 euros). Des numéros de sécurité sociale américains et canadiens sont également proposés.

De nombreuses données disponibles

La liste contient des données de cartes arrivant à expiration entre 2021 et 2027. Le numéro de téléphone et l'adresse IP du propriétaire sont aussi parfois disponibles. Aucun individu n'aurait utilisé cette liste pour le moment.

Pour lutter contre l'utilisation de ces bases de données, plusieurs banques françaises ont récemment développé différents dispositifs de protection, comme le renouvellement horaire du cryptogramme CVV à trois chiffres de leurs cartes.