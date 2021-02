Les locations touristiques sont interdites à Nice dès ce samedi

L'interdiction portera sur une durée d'au moins deux semaines. Les professionnels dénoncent une mesure «illégale».

Après Paris, Nice s'est lancée dans un bras de fer avec les plateformes de type Airbnb. Dès ce samedi 6 février, et ce jusqu'au 20 février, les locations touristiques sont interdites, selon un arrêté pris par le maire Christian Estrosi(voir le tweet ci-dessous). Ces deux semaines correspondent à la première semaine de vacances d'hiver.

Une période que l'élu LR ne s'interdit pas de prolonger de 15 jours si le préfet des Alpes-Maritimes ne prend pas la même décision sur une zone plus étendue qui pourrait couvrir tout le département) et si la situation sanitaire ne s'améliore pas. Une manière de limiter l'arrivée de touristes potentiellement porteurs du Covid-19. «Personne n'a intérêt à ce que, pour grappiller quelques jours ou semaines de location, on fasse prendre un risque collectif en faisant un flux important de populations à risque», argumente Christian Estrosi qui appelle les Français à ne pas réserver «inutilement» de logements. Un argument plus que louable mais qui n'est pourtant pas appliqué aux hôtels.

Surtout, cette mesure vient en contradiction avec les prises de position de ministres qui n'interdisent pas les Français de partir en vacances. Pour l'instant... Les plateformes de location dénoncent ainsi une mesure «illégale» qu'elle songe à contester en justice mais aussi «discriminatoire», «infondée» et «pas cohérente». «Pas cohérente car, à ma connaissance, Nice est la seule ville qui a pris un tel arrêté. Discriminatoire car les touristes qui veulent venir à Nice, n'ont d'autres choix que de prendre un hôtel. Et infondée car les locations touristiques, contrairement aux hôtels, préservent au mieux des interactions avec l'extérieur. D'autant que, avant l'été 2020, nous avons mis en place un protocole sanitaire spécifique à la location meublée pour préserver la santé des vacanciers», argumente Timothée de Roux, président de l'Union nationale des professionnels de locations de vacances (UNPLV). «Si notre arrêté était d'ordre général et sans limitation dans le temps, elle serait fragile. Mais elle est consolidée dès lors que c'est sur une durée limitée», rétorque Christian Estrosi.

Les fautifs ne seront pas sanctionnés

Dès lors, les plateformes ont simplement prévu d'informer les propriétaires et les locataires de la nouvelle réglementation. Mais les réservations pour Nice ne seront pas bloquées sur les sites. Les vacanciers qui auraient déjà effectué leurs réservations, devront donc directement s'arranger avec leur propriétaire. Les fautifs ne seront pas sanctionnés: leur compte ne sera pas supprimé. «Nous avons seulement un devoir d'informer, comme un média», affirme le directeur général d'Abritel-Homeaway.

La mairie, elle, sanctionnera les particuliers qui ne respecteront pas l'arrêté. Des contrôles seront effectués par des agents municipaux assermentés qui sont mobilisés à l'année en cas de nuisances causées dans le cadre de locations saisonnières (dans le cadre de la mission «Protection des logements»), ainsi que des policiers municipaux. «Ces contrôles se feront de manière aléatoire sur les plateformes et/ou sur la base de signalements de riverains», précise l'entourage de Christian Estrosi. La «chasse» aux fraudeurs est lancée.