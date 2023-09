Les influenceurs financiers sous surveillance renforcée

Ces derniers mois, l’étau s’est resserré sur les influenceurs, quel que soit leur secteur de prédilection.

C’est un pas de plus vers davantage de protection pour les épargnants. Les créateurs de contenus stars qui, sur YouTube , Instagram ou encore TikTok , prodiguent des conseils financiers, vont être mieux formés et surtout mieux surveillés. Les gendarmes de la Bourse (AMF) et de la publicité (ARPP) viennent de lancer conjointement un certificat de l’influence responsable en finance à destination des influenceurs. Objectif, faire le point sur les produits financiers mais surtout rappeler les règles liées à la distribution et au conseil financier.

«Beaucoup de créateurs de contenus méconnaissent le cadre légal , rappelle Mohamed Mansouri, directeur délégué de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP). Ce certificat a vocation à leur donner les clés pour mettre en œuvre une communication claire, exacte et non trompeuse pour les épargnants» . Ce n’est pas totalement une première.

L’AMF et l’ARPP ont déjà lancé un certificat de l’influence responsable en 2021, mais celui-ci n’encadrait pas les pratiques liées aux conseils financiers. Ce sésame n’est pas obligatoire mais, déjà, de plus en plus de marques - parmi lesquelles L’Oréal , le Club Med ou encore La Banque postale - le demandent quand il s’agit de travailler avec des influenceurs. Les régulateurs font le pari qu’il en sera de même pour la certification lancée ce jeudi.

Ces derniers mois, l’étau s’est resserré sur les influenceurs , quel que soit leur secteur de prédilection. Depuis juin dernier, une loi encadre le marketing d’influence . Elle oblige notamment les producteurs de contenus à préciser clairement quand leur publication est rémunérée par une marque.

» Découvrez nos ouvrages pratiques pour gérer au mieux vos placements et votre argent ici .