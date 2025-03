Les fraudes les plus courantes à la carte de crédit, comment se protéger ? / iStock.com - Dragon Claws

Les fraudes les plus répandues

Parmi les techniques les plus répandues, le piratage des coordonnées bancaires est une méthode fréquemment utilisée par les fraudeurs. Ce type d’arnaque peut survenir lors d’un paiement sans contact, via un site internet frauduleux ou à travers un hameçonnage. Une autre technique, le phishing consiste à envoyer un courrier électronique se faisant passer pour une institution de confiance, comme une banque, et à inciter l’utilisateur à divulguer ses informations bancaires. Une autre forme de fraude repose sur l’usurpation d’identité d’un conseiller bancaire. L’escroc contacte la victime en prétendant détecter une transaction suspecte et lui demande des codes de validation pour annuler une opération fictive, qui en réalité autorise un paiement frauduleux. Un mode opératoire similaire est observé avec la fraude au faux coursier, où un escroc, se faisant passer pour un employé de la banque, vient récupérer la carte bancaire prétendument compromise et demande le code confidentiel sous prétexte de sécurité.

Attention à ces escroqueries

La fraude au RIB est une autre arnaque fréquente, notamment dans le cadre de paiements récurrents. L’escroc se fait passer pour un créancier légitime et informe la victime d’un changement de coordonnées bancaires, l’incitant à virer ses fonds vers un compte frauduleux. Ce type d’arnaque est difficile à détecter et peut entraîner des pertes financières importantes, car les virements bancaires ne peuvent être annulés une fois effectués. De même, les escroqueries aux faux placements financiers séduisent de nombreuses victimes avec des promesses de rendements élevés. Les fraudeurs usurpent l’identité d’établissements bancaires ou de courtiers en ligne et incitent leurs cibles à investir dans des placements fictifs. Une fois l’argent transféré, il devient pratiquement impossible de le récupérer.

Des astuces simples pour s’en prémunir

Face à ces risques, il est crucial d’adopter des mesures de prévention efficaces. Il est recommandé de surveiller régulièrement ses relevés bancaires afin de détecter toute transaction suspecte. Lors d’achats en ligne, il est essentiel de s’assurer que le site est sécurisé, identifiable par la présence du protocole HTTPS. Il ne faut jamais communiquer ses identifiants bancaires ou codes de validation par téléphone ou e-mail, car les banques ne demandent jamais ces informations de cette manière. L’utilisation de solutions de sécurité comme l’authentification 3D Secure, la carte bancaire virtuelle ou le cryptogramme dynamique peut également renforcer la protection contre les fraudes.

Que faire en cas de fraude ?

En cas d’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, il est impératif de faire opposition immédiatement auprès de sa banque afin de bloquer les paiements en cours. Une déclaration de fraude peut être effectuée en ligne via la plateforme Perceval ou auprès des forces de l’ordre. Enfin, la victime doit contacter son établissement bancaire pour demander le remboursement des sommes prélevées à son insu. La loi protège les consommateurs, sauf en cas de négligence avérée. Face à l’ingéniosité croissante des fraudeurs, la vigilance reste la meilleure protection.