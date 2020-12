Les Français ont de moins en moins de scrupules à revendre leurs cadeaux de Noël

Selon la plateforme d'e-commerce Rakuten, 40 % des Français ont déjà revendu un présent ou envisagent de le faire.

Les lendemains de fêtes s'accompagnent pour certains d'une sempiternelle question : que faire du pull moche et de l'affreux mug «Art déco» reçus à Noël ? Pour éviter que ces objets ne hantent les placards, certains choisissent de les revendre. D'après le baromètre annuel réalisé par OpinionWay pour la plateforme de e-commerce Rakuten* - sur laquelle les particuliers peuvent acheter et vendre des produits d'occasion -, 40 % des Français ont déjà revendu un cadeau de Noël ou envisagent de le faire, soit une progression de deux points depuis l'année dernière.

Un fait particulièrement visible chez les 18-24 ans, qui sont 57 % à avoir cette idée en tête. Les seniors ont davantage de scrupules puisque 73% des 65 ans et plus déclarent ne jamais avoir revendu de cadeaux, ni envisagé de le faire. «La revente sur internet est un phénomène générationnel. Les jeunes sont plus sensibilisés à la problématique de l'occasion. De plus, beaucoup d'entre eux se font offrir des produits high-tech. Ils revendent alors leurs anciens modèles ou les produits qu'ils ont reçus en double», explique Hélène Slamich, directrice des ventes entre particuliers de Rakuten France. La plateforme s'attend à voir apparaître sur son site des Iphone 10 et autres PS4 délaissés pour leur version améliorée, les semaines qui succéderont aux fêtes.

Cette tendance est aussi géographique. D'après l'étude, les habitants de la région parisienne sont les plus enclins à la revente de cadeaux. «C'est un phénomène urbain qui est lié à la taille des logements. Lorsque l'on a peu de place pour stocker, on met en vente plus facilement ses objets inutiles que lorsque l'on a une maison dotée d'un garage et d'une cave», analyse la directrice.

Moins lucratif, le don est pourtant, selon le baromètre, plus plébiscité encore que la revente. En effet, 45 % des Français interrogés préfèrent donner leur cadeau sans contrepartie financière. Parmi les plus généreux, on trouve les 18-24 ans et les 65 ans. «Avec la généralisation de la revente, le réflexe de se débarrasser d'un objet dès lors qu'il n'est pas utile est de plus en plus présent», indique Hélène Slamich.

La revente accélérée par crise sanitaire

D'après Rakuten, le contexte sanitaire a accéléré le marché de l'occasion, déjà en croissance depuis 16 ans. «Le confinement et les vacances annulées ont donné du temps aux Français pour faire du tri chez eux. Nous avons observé une forte croissance de la revente au mois d'avril qui n'est pas retombée après le confinement. En parallèle, de plus en plus d'acteurs réalisent l'importance des offres de recyclage, d'économie circulaire et de revente de leurs produits», explique Hélène Slamich.

En effet, les exemples sont légion. La Redoute a par exemple lancé, au mois de décembre, La Reboucle, sa propre plateforme d'échange de produits d'occasion entre particuliers. Elle a été précédée précédé par Ikea, qui a ouvert sa première boutique de vente de meubles d'occasion en Suède. La plateforme de prêt-à-porter Zalando s'est également lancée dans la seconde main cette année.

Malgré tout, le sujet reste tabou. Parmi les revendeurs, seuls 22% se sentent prêts à avouer qu'ils ont revendu leur cadeau à la personne concernée.

*Étude auprès d'un échantillon de 1 002 Français âgés de 18 ans et plus et représentatif de la population française en termes de sexe, âge, CSP, région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées entre le 24 au 27 novembre 2020.