Les Français n’ont jamais autant acheté de maisons en Île-de-France

Le type de logement plébiscité par les Français signe un record historique de ventes. Et du coup, les prix d’achat flambent.

Et dire que ce ne devait être qu’un feu de paille. Un an et demi après le début de la crise sanitaire, l’engouement pour les maisons, dont le modèle écologique a fait tant parler ces dernières semaines, n’en finit plus de croître. En France, plus de 140.000 maisons devraient être acquises en 2021, selon Markemétron, l’indicateur mensuel des ventes de maisons individuelles. Si cette estimation se confirme, c’est du jamais vu depuis 2010!

En Île-de-France, les ventes ont même signé un record historique. Près de 60.000 demeures ont été vendues du 4e trimestre 2020 au 3e trimestre 2021, selon les notaires du Grand Paris. Du jamais vu! Une hausse de 16% par rapport à la moyenne de ces 10 dernières années. «Le marché se déséquilibre: il y a moins d’offres et plus de demandes. Les Français préfèrent s’éloigner. Tant pis pour les transports!», décrypte Me Thierry Delesalle, président de la Commission des statistiques immobilières des notaires du Grand Paris. Et qui dit moins d’offres et plus de demandes, dit hausse des prix. On peut même parler d’envolée. En un an, les tarifs ont grimpé de 7%, selon les notaires! Une progression digne de celles enregistrées à Paris avant le Covid. Et pendant ce temps-là, les prix stagnent dans la capitale et baissent même de plus de 1% dans 6 arrondissements (Paris Centre, 11e, 20e, 15e, 14e et 18e).

Pour s’offrir une maison en Île-de-France, vous devrez débourser plus de 355.000 euros en moyenne. À ce prix, vous n’aurez que 35 m² dans la capitale. En Petite Couronne, c’est en Seine-Saint-Denis (93) que les tarifs des maisons ont le plus progressé en un an: +7,2% (à 324.700 euros). Les Hauts-de-Seine suivent avec une hausse de 6,2% (714.600 euros). En Grande Couronne, tous les départements sont gagnants et se tiennent dans un mouchoir de poche. Au final, c’est l’Essonne qui décroche le gros lot (+7,6% à 330.000 euros), juste devant les Yvelines (+7,4% à 428.500 euros).

Risque de surchauffe

Cette fièvre acheteuse n’est pas près de s’arrêter. Bien au contraire. Une hausse de plus de 8% est attendue en janvier prochain par les notaires. Soit 7 (!) points de plus que pour les appartements franciliens. «Même en région parisienne, les Français boudent les logements collectifs. Ils veulent s’agrandir», souligne Charles Flobert, notaire à Saint-Maur-des-Fossés (94). Avec le Covid, les dynamiques sont clairement en train de s’inverser (voir le graphique ci-dessous).

Fini aussi l’«effet saisonnalité» pour la région parisienne, signe que le boom des maisons ne faiblit pas même en dehors de leur période de prédilection (printemps et été). «Il n’y a plus de saisonnalité depuis 2 ans», fait remarquer Thierry Delesalle qui souligne qu’«on ne vend plus à perte en Grande Couronne». «En mars 2017, un couple a acheté à Montfort-l’Amaury (78), une maison 840.000 euros qu’il a revendu 4 ans et demi plus tard près d’1,5 million d’euros, raconte Yann Pézeron, notaire dans cette petite commune des Yvelines (78). Et ils n’ont fait «que» 100.000 euros de travaux (réfection de la toiture)!»

Y a-t-il un risque de surchauffe? Les notaires soufflent le chaud et le froid. «On peut craindre une surchauffe sur les prix, affirme Me Delesalle. Les taux de crédit sont tellement bas que la demande ne peut que grimper et, si on ne reconstitue pas les stocks ou qu’on ne construit pas plus, les prix vont poursuivre leur folle hausse». Mais, pour ce notaire parisien, «ce rééquilibrage est sain car il est nécessaire». Nécessaire pour les acheteurs parisiens qui, bien que les prix restent élevés, doivent être soulagés de les voir stagner. En revanche, les habitants franciliens, désireux d’acheter un logement, voient certainement ce rééquilibrage d’un mauvais œil. «Les Français s’éloignent de plus en plus en Île-de-France pour acquérir des maisons moins chères», constate Charles Flobert. Jusqu’à s’installer dans des villes moyennes proches de la région parisienne? Ils ne sont pas encore nombreux à avoir sauté le pas.