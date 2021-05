Les Français et l'immobilier : investir dans un bien immobilier ou une SCPI ?

L'immobilier est perçu comme une solution de placement sûre et rentable (Crédit photo: Fotolia)

L'ASPIM (Association française des sociétés de placement immobilier) a publié une étude sur les Français et l'investissement immobilier et dévoile leur perception quant aux solutions de placement immobilières.

L'immobilier est perçu comme une solution sûre et rentable

L'immobilier est perçu comme une solution de placement sûre et rentable lorsqu'il s'agit de se constituer une épargne de longue durée, notamment dans la perspective de percevoir des revenus en prévision de la retraite. Trois personnes interrogées sur quatre en sont convaincues.

Toutefois, seulement un Français sur deux (54%) envisage de franchir le pas et d'investir dans l'immobilier dans le but de se constituer une épargne de long terme. La volonté d'investir dans l'immobilier diminue avec l'âge. Les jeunes de moins de 35 ans sont les plus motivés : ils sont 76% à se dire prêts à investir, suivis des 35 - 49 ans avec 72%. Après 50 ans, les intentions diminuent : 43% des 50 - 65 ans sont prêts à investir et seulement 25% des plus de 65 ans. Les actifs (67%) et les professions dites supérieures (85%) ont une propension plus élevée que la moyenne à investir.

Investir dans un bien ou dans une SCPI ?

Parmi ceux qui se déclarent prêts à choisir une solution d'épargne immobilière, la plupart (78%) envisage d'investir dans un bien immobilier (appartement, maison...) qu'ils choisiraient eux-même et dont ils assureraient ensuite la gestion. Seulement 22% se disent intéressés par l'investissement en SCPI, c'est-à-dire en prenant une participation dans un fonds immobilier qui serait composé de plusieurs biens immobiliers, achetés et gérés par des professionnels. Les 50 - 65 ans sont ceux qui se montrent les plus intéressés par la solution SCPI (35%).

La manière d'investir dans l'immobilier

Les SCPI permettent d'accéder à l'investissement immobilier avec un ticket d'entrée de seulement quelques milliers d'euros.

Si les Français avaient le choix entre épargner un capital significatif pour acheter un bien immobilier qu'ils mettraient ensuite en location ou bien investir rapidement par des versements réguliers raisonnables dans un fonds immobilier, ils seraient 66% à choisir le premier scenario.

Souscrire à des produits immobiliers dans toute l'Europe

S'ils pouvaient s'assurer une performance plus régulière (rendement et valeur) de leur investissement immobilier et diversifier les risques en souscrivant à des produits immobiliers investis dans toute l'Europe, seulement 46% des personnes interrogées seraient prêtes à le faire. Cette propension est plus marquée chez les hommes (52%) et les moins de 35 ans (51%).