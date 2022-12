Le 13 juillet 1965, le Parlement français votait une loi qui accordait aux femmes, le droit d'ouvrir un compte en banque sans le consentement de leur mari. Ce fut considéré comme un très grand progrès social. Et pourtant, près de 60 ans plus tard, entre stéréotypes qui ont la vie dure, et inégalités bien ancrées, le sujet « des femmes et l’argent » reste compliqué...

Les femmes et l’argent-iStock-gorodenkoff

Les femmes et l’argent : des stéréotypes à la pelle

L’homme gagne l’argent, la femme le dépense. L’homme gère le budget, la femme gaspille. L’homme construit le patrimoine, la femme dilapide. L’homme est responsable des achats engageants, la femme des détails du quotidien. L’homme fait des placements avisés, la femme se fait arnaquer... Les idées reçues sur le sujet sont tellement pléthoriques qu’elles en deviennent cocasses ! Et pourtant elles restent ancrées, quand bien même elles traduisent rarement les réalités de notre société...Ainsi, par exemple, un sondage réalisé par l'Ifop pour les éditions Bayard, publié en juillet dernier démontre qu’en fait, « la femme est souvent aux manettes sur la question de l'argent dans le couple : 70% des répondantes estiment ainsi que ce sont elles qui s'occupent le plus des aspects budgétaires et financiers au sein du foyer ».

Des réalités culturelles, et des inégalités sociales difficiles à gommer

La différence de rapport à l’argent (et de traitement), entre l’homme et la femme démarre souvent très tôt, au sein du foyer... Et le phénomène reste présent à différentes étapes de la vie sociale. Ainsi, comme l’explique Titiou Lecoq, dans son livre, « Le couple et l’argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes » (éditions iconoclastes), les inégalités commencent dès la prime jeunesse, avec l'argent de poche... "Oui, les filles reçoivent moins d'argent de poche que les garçons. Non pas que les parents préfèrent les garçons. Mais, les petits garçons demandent plus souvent des augmentations, se sentent légitimes pour le faire. Et on a tendance à faire plus de cadeaux aux filles. Elles sont en position de demander, elles cherchent à plaire pour avoir le cadeau. Du coup, elles n'apprennent pas à gérer un budget » explique-t-elle. C'est aussi, affirme-t-elle, une histoire de culture et de mentalités. « On apprend aux femmes comment dépenser, et aux hommes comment s'enrichir ». Ainsi, au cours des vingt dernières années, l’écart de patrimoine entre les hommes et les femmes est passé de 9 à 16 %...Et espérer combler ce gap grâce au fruit de son travail n’est pas aisé pour la femme, puisque le nerf de la guerre reste, bien sûr les écarts de rémunération persistants... En effet ; selon les données communiquées par l’observatoire des inégalités en mars 2022, dans le secteur privé, les femmes gagnent 28,5 % de moins que les hommes en moyenne. Elles travaillent plus souvent à temps partiel et dans des métiers moins bien payés que les hommes. À temps de travail et poste équivalents, l’écart de salaire est tout de même de 5,3 %.