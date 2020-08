Les douches à l'italienne causent de plus en plus de malfaçons

Esthétiquement plus belles et plus accessibles à tous, les douches à l'italienne comportent aussi des «défauts d'étanchéité», critique un rapport.

Elles doivent faciliter la vie des personnes handicapées et des seniors dans leur salle de bains. C'est pourquoi le gouvernement exige que les logements neufs soient construits pour pouvoir accueillir des douches à l'italienne. Problème: elles causent de plus en plus de malfaçons. C'est le constat fait par l'Observatoire de la qualité de la construction qui vient de publier un rapport sur les défauts les plus fréquents et les plus coûteux.

Arrive en tête, dans les deux cas, le revêtement de sol intérieur (13% des malfaçons dans les maisons individuelles et 10% dans les logements collectifs; 18% du coût total dans les maisons individuelles et 16% dans les logements collectifs). Le rapport pointe deux causes: «la fissuration au niveau du carrelage» ainsi que «les défauts d'étanchéité dans les douches à l'italienne, très tendances et parfois imposées pour des questions d'accessibilité à tous».

Pour l'Observatoire de la qualité de la construction, le développement des douches à l'italienne explique pourquoi on retrouve également la catégorie «revêtement de sol intérieur» en tête des malfaçons les plus coûteuses. «Avec ce type d'équipements, les évacuations sont encastrées, ce qui génère des coûts de réparation souvent élevés», met en garde Christian Garcia, directeur technique GIE de Socobat, spécialiste du désamiantage et de la maçonnerie ascenseur. Confirmation avec un expert, contacté par Le Figaro. «Il faut démolir entièrement les douches pour réparer une fuite. J'ajoute que ces douches sont en moyenne 50% plus coûteuses qu'une douche classique, et plus fragiles».

Une autre malfaçon se développe de plus en plus, tant dans les maisons individuelles que dans les logements collectifs. C'est la catégorie «ossature poutres poteaux». Autrement dit, la structure des logements. Une conséquence des «effets du changement climatique, avec une accentuation des phénomènes de retrait-gonflement d'argile, ces dernières années», selon Christian Garcia.

Une explication qui vaut surtout pour les maisons individuelles. Pour les logements collectifs, l'expert pointe du doigt des «problèmes de conception ou de mise en œuvre» ainsi qu'une «augmentation des erreurs de calcul dues soit à des modélisations erronées, soit à l'absence de regard critique sur les résultats».