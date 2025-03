Les Clés de la Ville à Auxerre

Activité immobilière, projets d’aménagements, actions en faveur de la transition écologique…coup de projecteur sur la ville d’Auxerre qui mise sur la complémentarité entre patrimoine et modernité pour renforcer son attractivité. Le maire, Créscent Marault et des acteurs du territoire, partagent leurs analyses sur la transformation de cette commune de l’Yonne.

Avec son centre historique préservé, ses maisons à pans de bois, ses hôtels particuliers des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, ainsi que des monuments emblématiques tels que la cathédrale Saint-Étienne, la tour de l'Horloge, l'église Saint-Eusèbe et l'abbaye Saint-Germain, la ville d’Auxerre possède de solides atouts. C’est au sein de l’abbaye qu’a été tournée l’émission Les Clés de la Ville , produite par Radio Immo et Figaro immobilier.

Située en Bourgogne, à 170 kilomètres de Paris, Auxerre est entourée de vignobles réputés. Cette tradition viticole contribue à la renommée de la région. D’autre part, les quais aménagés le long de l'Yonne offrent des espaces à la détente et aux activités de plein air. La ville allie dynamisme urbain et environnement naturel préservé.

Engagement en faveur du développement durable

"L’un des enjeux d’une ville comme Auxerre est de concilier à la fois l’histoire et l’authenticité, sans occulter l’avenir, l’innovation." souligne Créscent Marault , maire de la ville. Auxerre a été récompensée pour son programme " Action cœur de ville ", qui vise à dynamiser le centre et à renforcer l'attractivité du territoire.

Parmi les projets d’aménagements les plus emblématiques, figure le futur quartier Batardeau . En prévision du programme baptisé "Auxerre ambitieuse": de nouveaux logements, des parcs, des services publics ou encore des infrastructures pour se déplacer (vélos, piétons…). Cela passe par une phase progressive de démolitions des immenses silos (certains culminent à 50 mètres de hauteur) pour libérer des espaces sur un périmètre de 17 hectares. La reconstruction débutera à l’été 2025 et les travaux doivent s’étaler sur une décennie. Le groupe Cardinal promotion et Essor ont été retenus dans le cadre du partenariat .

"Nous sommes lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt "Démonstrateurs de la ville durable" explique le maire d’Auxerre. "Tout en gardant les traces du passé dans le réaménagement de ce futur éco-quartier, l’idée est aussi de créer un ensemble de bâtiments autonome en énergie (géothermie, photovoltaïque, hydroélectricité)."

Débats publics et proximité

La création d’une future cité scolaire dans le quartier Sainte Geneviève est également sur les rails. Il est prévu : une école maternelle, une école élémentaire, un centre de loisirs, un centre médico-scolaire, un gymnase…Un concours d’architecte est lancé par la Ville. "Nous souhaitons mettre la lumière sur des projets de ce type, qui vont au-delà de l’aspect éducatif".

Auxerre était en déclin démographique mais regagne des habitants depuis quelques années (35 236, recensement 2022). "Il y a une dynamique, un renouveau." ajoute Créscent Marault. Dans le prolongement de l’enquête participative Habiter Auxerre en 2050, des débats publics, des ateliers sont organisés avec les habitants autour de six thématiques : environnement, services et commerces, emploi et tourisme, bâti et urbanisme, équipements et loisirs, mobilités durables, ainsi que l’avenir des silos du Batardeau et de l’ex usine Guilliet. "Je crois à la démocratie de proximité. Il faut recréer du lien entre l’élu et le citoyen. Pour innover, nous devons expliquer, contextualiser, sensibiliser aux projets. Le bon sens est là et je pense que cela fonctionne." considère le maire d’Auxerre.

Comment se porte l’activité immobilière à Auxerre ?

"Côté immobilier, nous sentons un frémissement. La baisse des taux d’intérêt, combinée à la baisse des prix, même s’ils n’ont jamais été élevés à Auxerre (prix médian à 1500 €/m2 pour un appartement) a pour effet une légère reprise de l’activité. Cependant, le marché reste tendu." témoigne Maître Laurent Francin , notaire. "Nous sommes sur une ville moyenne, à taille humaine. Les prix varient, selon les quartiers, de 900 €/m2 à près de 2000 €/m2."

Selon Maitre Francin, certaines locations peuvent générer des rendements locatifs au-delà des 5 % brut. "Auxerre abrite de très belles maisons, notamment dans le centre-ville. L’une d’entre elle a été vendue 730.000 euros. Cependant, la norme est plutôt le pavillon d’une surface de 80 à 120 m2 dont le prix oscille entre 140 000 et 180 000 euros."

Rénovation énergétique et réhabilitation

Au cours de la séquence "Biens mieux", Pierre-Marie Perrin , directeur des affaires publiques de Hellio, fait le point sur les nouveautés réglementaires en matière de performance énergétique des logements. Il revient sur les mesures gouvernementales concernant le renforcement des contrôles des diagnostiqueurs et la lutte contre les DPE frauduleux ou de complaisance. Il décrypte également l’état des logements à l’échelle locale.

Créscent Marault précise dans la foulée : "Nous accompagnons des opérations de résidences réhabilitées en dispositif Malraux. D’autre part, nous travaillons sur deux opérations en construction neuve et deux autres en réhabilitation. Il y a une appétence. Pour renforcer l’attractivité nous développons la santé, le logement, les espaces publics, les transports, la mobilité… Tout en conservant notre authenticité, notre slogan est : « Transformons l’Auxerrois " rappelle Créscent Marault.

A voir et à écouter !

La vidéo intégrale de l'émission