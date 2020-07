Les bureaux vont-ils voir leur surface se réduire ?

La pandémie pousse les entreprises à repenser l'espace alloué à leurs bureaux. Ces derniers mois, le télétravail s'est accéléré et de nombreuses entreprises ont vu leur activité impactée par la pandémie. L'économie et l'évolution des besoins des salariés poussent aujourd'hui les entreprises à réfléchir à un réaménagement de leurs espaces de bureaux.

iStock-monkeybusinessimages

Le télétravail : un incontournable

De lieu de travail à lieu de rencontre

Si beaucoup d'entreprises françaises rechignaient à le développer, le travail à distance, ou « télétravail », s'est imposé ces derniers mois comme une solution de travail efficace dans de nombreux secteurs d'activité. En France, pas moins de 5,2 millions de personnes ont ainsi dû s'aménager un espace de travail à la maison en quelques jours. A l'heure où plusieurs millions de travailleurs ont repris le chemin des bureaux, dans certaines entreprises, les salariés équipés continuent de travailler à distance ponctuellement ou à plein temps. La désaffection des espaces de bureau ne date pas d'hier. Avant la crise, le taux d'occupation des espaces de bureau situés en région parisienne était d'environ 40 %, contre 60 % au début des années 2000. Une régression qui s'explique par la numérisation des activités et l'attrait croissant pour le nomadisme. Dans l'ère post-Covid, le télétravail est passé de tendance à incontournable. Si les activités ont repris à 100 % dans la plupart des secteurs d'activités, les bureaux, désertés durant le confinement, prennent aujourd'hui encore la poussière, obligeant les entreprises à réévaluer leurs besoins en matière d'espace.Attirant sur le papier pour les collaborateurs, le télétravail est désormais tentant pour les sociétés qui ont pu l'expérimenter durant la pandémie : réduction du temps de transport, augmentation de la productivité et rentabilité sur le long terme. Avec moins d'employés en présentiel, les entreprises sont libres de rogner la taille de leurs bureaux et de réaliser des économies bienvenues sur l'immobilier. Une solution qui leur permet d'alléger leurs coûts de fonctionnement, mais qui n'est pas sans danger pour la santé mentale de leurs salariés. Au sein d'une entreprise, un employé ne travaille jamais seul. Le manque d'interactions, mais aussi l'isolement ou encore la diminution des frontières entre l'espace de vie personnel et professionnel sont autant de danger qui guettent les salariés en télétravail permanent. Plus que des espaces de travail individuel, les bureaux sont des lieux de rencontre qui favorisent l'échange et la cohésion des équipes. Les rencontres formelles ou informelles nourrissent les processus de réflexion et les projets. Si les outils digitaux permettent d'accélérer la productivité des salariés à distance, ils ne remplacent pas la dynamique d'équipe, nécessaire à la tenue des projets. Dans les prochaines années, les entreprises seront certainement amenées à revoir leurs espaces de bureau. Elles devront alors s'adapter aux nouvelles réalités du travail et miser non plus sur les bureaux individuels, mais sur les espaces collectifs favorisant les échanges entre les équipes.