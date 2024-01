Les avantages du statut LMNP-iStock-Yury Gubin.jpg

Une liste de meubles à fournir dans le logement

Le statut LMNP permet d’accéder à un régime fiscal avantageux. À l’inverse de la location vide, la location meublée permet de percevoir des revenus locatifs non imposés, à condition de respecter certaines conditions. En effet, comme son nom l’indique, le statut LMNP est accessible à condition de louer un meublé. Mais pas question de se contenter d’un canapé dans le salon. En effet, un logement est qualifié de meublé uniquement s’il est « décent et équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ». La liste des meubles à fournir est fixée par un décret et comprend entre autres des lits équipés de couettes ou couvertures, des plaques de cuisson, un réfrigérateur, des luminaires, des tables, chaises etc.

Comment bénéficier du statut LMNP

Mais en plus des meubles à fournir, il existe d’autres règles à respecter pour bénéficier du statut LMNP. Soit les loyers annuels ne doivent pas excéder 23 000 euros. Soit ces loyers annuels doivent être inférieurs aux autres revenus d’activité soumis à l’impôt sur le revenu. Si aucune de ces conditions n’est respectée, le loueur est alors considéré comme professionnel et son statut bascule pour le LMP (loueur meublé professionnel). Par ailleurs, pour bénéficier du statut LMNP, le propriétaire ne doit pas être inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés en tant que LMP.

De nombreux avantages fiscaux

Une fois le statut obtenu, il existe deux régimes fiscaux différents. Le premier est le régime micro-bic, également appelé régime forfaitaire. Il permet d’obtenir un abattement de 50% sur les revenus locatifs. Le second est le régime réel, qui est bien plus attractif puisqu’il permet de déduire de ses revenus locatifs, les charges et l’amortissement du bien et du mobilier. Ces frais sont par exemple, les intérêts d’emprunt mais aussi les charges de copropriété ou d’agence immobilière. Quant à l’amortissement, le statut LMNP permet d’amortir le bien immobilier sur 30 ans et les meubles sur 7 ans. Par ailleurs, louer un meublé est plus intéressant qu’un non meublé puisque les loyers sont plus élevés. Et si vos charges sont supérieures au revenu locatif sur une année, vous pouvez reporter ce déficit pendant 10 ans et ainsi réduire la charge fiscale sur les années suivantes.

Les inconvénients du statut LMNP

Si le LMNP offre de nombreux avantages fiscaux, le statut s’accompagne aussi de quelques inconvénients, comme des démarches administratives plus lourdes. Ce qui nécessite de faire appel à un expert-comptable pour ne pas avoir de mauvaises surprises en cas de contrôle fiscal. Par ailleurs, ce dispositif fiscal n’est pas à l’abri de subir des modifications de la part du gouvernement. Ce régime étant très convoité, il peut aussi être plus difficile de trouver sa place sur le marché de la location meublée.