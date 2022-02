Les arnaques aux faux livrets d’épargne font encore de nombreuses victimes

Afin de mener à bien ces arnaques, les malfaiteurs utilisent des méthodes variées. (Pixabay)

Face à la prolifération des arnaques aux faux livrets, les autorités tirent la sonnette d'alarme. Ces dernières appellent à la plus grande vigilance, notamment lorsque les offres paraissent alléchantes en rappelant notamment que les meilleurs livrets du moment ne rapportent pas plus de 1 % en moyenne annuelle.

Les autorités de contrôle des marchés financiers, de la banque et de l'assurance (AMF et ACPR), la direction de la concurrence (DGCCRF) et le parquet de Paris ont décidé d'attirer l'attention de chacun sur la multiplication des escroqueries financières. Et plus particulièrement la vente de faux livrets d'épargne, rapportent nos confrères des Echos .

Une perte moyenne de 72 000 euros l'an dernier

« L'an dernier, sur les 1 202 inscriptions sur notre liste noire des sites ou entités proposant des crédits, des livrets d'épargne, des services de paiement ou des contrats d'assurance sans y être autorisés, la quasi-totalité des offres frauduleuses identifiées concernait de faux crédits ou des livrets d'épargne », a déclaré l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Et d'ajouter : « Parmi les dossiers que nous avons reçus, la perte moyenne observée concernant les faux livrets s'élève à 72 000 euros avec même un dossier à 600 000 euros. »

Les victimes de ces escroqueries étaient âgées de 40 à 75 ans, et issues de toutes les catégories socioprofessionnelles. Et pour cause, la plupart des Français détiennent des livrets d'épargne.

Attention aux offres trop alléchantes

Afin de mener à bien ces arnaques, les malfaiteurs utilisent des méthodes variées : appels téléphoniques, sites Internet clonés, messageries électroniques ou annonces ciblées sur les réseaux sociaux. Ainsi, les autorités compétentes appellent à la plus grande vigilance en rappelant notamment que les meilleurs livrets du moment ne rapportent pas plus de 1 % en moyenne annuelle.

Si une offre proposée dépasse ce taux, il convient de bien vérifier qu'il ne s'agit pas d'une escroquerie. De même, il est impératif de ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires par téléphone, par mail ou sur Internet.