Les 5 chiffres impressionnants que génère le jubilé de la Reine Elisabeth II

12 millions de personnes attendues ce jeudi à Londres, des bars et restaurants en ordre de marche... Pas de doute, le jubilé de la Reine Elisabeth II qui débute ce jeudi est dans toutes les têtes, un moment historique qui réunit tout un peuple britannique pour quatre jours de fête. Pour cet événement à l'ampleur mondiale, les ventes de produits dérivés explosent, tout comme le chiffre d'affaires des nombreux bars et restaurants du pays qui devraient retrouver le sourire après deux années difficiles liées à la crise sanitaire. Retour sur les chiffres marquants que génère le jubilé de la Reine d'Angleterre.

90 millions de bières écoulées

C'est la prévision fournie par l'Association britannique des bières et des pubs. Celle-ci estime que ce week-end de quatre jours marqué par les festivités entraînera la vente de 90 millions de pintes de bière soit des recettes supplémentaires de 123 millions d'euros par rapport à un week-end classique. « Le jubilé de platine devrait être un moment joyeux, et les pubs (...) seront au cœur des célébrations », s'est réjouie Emma McClarkin, la directrice générale de l'association.

356 millions

C'est la somme que devraient dépenser les Britanniques en produits dérivés pour fêter les 70 ans de règne de la Reine Elisabeth, selon le Center for Retail Research. Porte-clés, mugs, vaisselle, les ventes de ces objets à l'effigie de la Reine pourraient constituer une aubaine pour bon nombre de commerçants, et plus globalement pour l'économie britannique, frappée de plein fouet par une inflation avoisinant les 10%.

Cette somme de 356 millions d'euros serait même largement supérieure à celle engrangée dix ans plus tôt lors du Jubilé de diamant, pour les 60 ans de règne de la Reine. Les produits dérivés avaient à l'époque rapporté environ 240 millions d'euros, dont 145 millions rien qu'à Londres, toujours selon le cabinet Center for Retail Research. À noter que l'essor de la vente en ligne depuis 2012 joue un rôle important dans l'augmentation de cette somme.

200.000 événements locaux en quatre jours

Le gouvernement mentionne « plus de 200.000 événements locaux et fêtes de quartier à travers le Royaume-Uni sur les quatre jours du week-end ». Pique-nique, déjeuners festifs, projections et festivités en tous genres, ces événements pourraient rassembler plus de dix millions de personnes. De quoi faire le bonheur des chaînes de supermarché, dans lesquelles beaucoup de Britanniques iront s'approvisionner. « Les ventes sont parties pour une envolée pendant le long week-end » de quatre jours du jubilé au Royaume-Uni, « avec des consommateurs qui devraient affluer dans les magasins dès mercredi », prévoit par exemple la chaîne de supermarchés Co-Op.

Celle-ci anticipe des ventes « plus fortes qu'à Noël », notamment celles de vin, avec 500.000 bouteilles de vin pétillant et 30.000 de champagne qui devraient être écoulées. Co-Op s'attend aussi à vendre 500.000 saucisses, et 400.000 paquets de chips ou autres snacks, soit 25% de plus que la normale.

5,3 millions de britanniques vont faire le pont

Visit Britain, l'agence de promotion du tourisme britannique, parle d'un coup de pouce à l'économie de 1,2 milliard de livres (1,4 milliard d'euros) grâce à ce week-end prolongé. Durement frappées pendant la pandémie, l'hôtellerie-restauration et les activités liées au tourisme vont prendre un joli coup de fouet grâce au jubilé de la Reine. Visit Britain estime les pertes entraînées par la pandémie sur le secteur du tourisme au Royaume-Uni à 97,1 milliards de livres (113,8 miliards d'euros), pour les années 2020 et 2021.

1 milliard de téléspectateurs attendus pour la parade de clôture

Selon les organisateurs, 1 milliard de personnes tous supports de diffusion confondus devraient assister à la grande parade de clôture du dimanche 5 juin. Au programme, un grand hommage à la Reine ainsi qu'à la diversité du peuple britannique avec plus de 10.000 artistes et bénévoles à la manœuvre.