Leboncoin : les vendeurs pris pour cible

Une nouvelle méthode d'escroquerie sévit contre les vendeurs publiant des annonces sur Leboncoin.

Voiture, appartement, ordinateur, consoles, ... La popularité du site Leboncoin est telle auprès des particuliers que le site constitue une cible de choix pour de nombreuses arnaques en ligne qui ne cessent alors de se perfectionner. L'association UFC-Que Choisir vient d'attirer l'attention sur une nouvelle arnaque : le faux mail de confirmation de paiement. Explications.

» LIRE AUSSI - La police lance Thésée contre les arnaques en ligne

Elle ne concerne pas les acheteurs mais bien les vendeurs qui déposent des annonces sur la plateforme. Les arnaqueurs souhaitent donc obtenir les biens mis en ligne... mais sans réellement les payer. Pour cela, ils utilisent deux canaux principaux : le système de paiement sécurisé du site ainsi que de faux mails de confirmation de paiement qui reproduit, presque à l'identique, ceux que pourrait envoyer Leboncoin.

La nécessité d'utiliser la messagerie sécurisée du site

Elie, vendeur sur Leboncoin, poste donc, en premier lieu, une annonce de son bien, décrit UF Que Choisir. Un «faux» acheteur la remarque et décide de contacter sa potentielle «victime». Il cherche à gagner sa confiance, notamment en lui indiquant qu'il compte payer via le système de paiement sécurisé du site et que le vendeur devrait recevoir un mail de confirmation directement de la part du boncoin prouvant alors que l'argent a bien été expédié.

» LIRE AUSSI - Les arnaques en ligne ont explosé depuis le confinement

Cependant, si vous êtes confronté à cette situation, vous devriez être saisi d'un doute car la confirmation de paiement aurait dû automatiquement apparaître sur la messagerie sécurisée du site et non par mail. La messagerie du boncoin garantit que le site a bien pris officiellement en compte le paiement, alors qu'un simple mail n'en constitue absolument pas la preuve selon le site de la plateforme. Le mail peut très bien avoir été rédigé, non pas par le site, mais bien par votre « acheteur ». Les arnaqueurs, profitant du manque de vigilance et de la confiance de leurs victimes, se procurent donc leur bien sans sortir un seul centime.

Les recommandations de l'association Que-Choisir

Afin de ne plus être victime d'arnaques qui pourraient exister sur le site du boncoin, UFC-Que Choisir conseille aux utilisateurs à être vigilant et à bien vérifier six paramètres fondamentaux :