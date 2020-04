Le versement des prestations sociales en période de confinement

Les prestations sociales régulières seront bien versées début avril. En avril, les prestations sociales seront disponibles avec deux jours d'avance. Cette mesure exceptionnelle prise par le gouvernement a notamment pour objectif de réguler les déplacements dans les agences bancaires. Si les prestations sociales seront bien versées, certains bénéficiaires devront s'armer de patience pour retirer leurs allocations au guichet. Le point sur les mesures du gouvernement et les annonces de La Poste.

iStock-olrat

Un versement avancé

Une hausse de la prime d'activité

Un service ralenti pour le retrait à La Poste

Le cabinet de la secrétaire d'Etat aux Solidarités a annoncé vendredi 27 mars que le versement mensuel des prestations sociales de la Caisse Nationale des Allocations Familiales serait exceptionnellement avancé de deux jours. Les aides perçues par les bénéficiaires seront donc versées le 4 avril, et non le 6, comme cela était initialement programmé. Le gouvernement a assuré que les allocations seraient versées de manière automatique aux bénéficiaires qui se trouvent dans l'impossibilité de mettre à jour leur déclaration trimestrielle de ressources. Ce versement anticipé est une mesure préventive. Il permettra notamment au gouvernement de réguler l'affluence aux guichets de La Poste. Les bénéficiaires dans les situations les plus précaires s'y rendent pour retirer leurs allocations en espèces. Les prestations sociales concernées sont celles habituellement versées par la Caf le 5 de chaque mois (ou le jour suivant, si le 5 tombe un dimanche). Il s'agit notamment des allocations logement, du Revenu de solidarité active (RSA), de l'Allocation adulte handicapé (AAH) ou encore des allocations familiales. Selon le quotidien le Figaro, ce versement anticipé représenterait une avance de trésorerie de près de 5 milliards d'euros.Le gouvernement prévoit également une hausse du recours à la prime d'activité. Plus de 4 millions de foyers ont perçu cette aide en 2019. La baisse de revenus générée par la crise actuelle pourrait entrainer une augmentation du montant de la prestation, ainsi que du nombre d'allocataires. Les modalités d'accès à la prime d'activité ne changent pas. Les bénéficiaires sont tenus de déclarer leurs ressources tous les trois mois. Les employés salariés qui subiraient une perte soudaine de revenus peuvent tester leur éligibilité à la prime sur le site de la Caf et en faire la demande.La Poste a annoncé fin mars par communiqué de presse qu'elle comptait se recentrer sur les missions essentielles de service. Sur près de 8 000 agences actives sur le territoire, seuls 1 600 bureaux restent effectivement en activité avec des agents en rotation. Les bureaux sont par ailleurs ouverts sur des plages horaires restreintes et accueillent un public réduit pour faciliter les règles de distanciation sociale. L'entreprise continue toutefois d'assurer les missions de distribution du courrier, des colis, ainsi que les services habituellement alloués aux personnes âgées, avec quelques ajustements. Le gouvernement assure travailler conjointement avec La Poste et la Caf pour garantir l'accès rapide aux prestations. La Poste a assuré le 23 mars que le retrait d'espèces au guichet et aux bornes, le dépôt d'espèces aux bornes, le dépôt de chèques aux bornes et aux urnes, et la remise de fonds commandés par la Direction générale des Finances publiques demeuraient des services prioritaires en agence.