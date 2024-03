Le réseau immobilier de Stéphane Plaza devra-t-il changer de nom?

Des rumeurs annoncent des changements au sein de Stéphane Plaza Immobilier. Qu’en est-il dans la réalité? Le nom de l’enseigne peut-il tenir en cas de condamnation la star de l’immobilier?

Une folle rumeur a couru ces dernières heures: le réseau immobilier de Stéphane Plaza allait changer de nom. Et son PDG, Patrick-Michel Khider, président de Stéphane Plaza Immobilier, devait démissionner. C’est un ancien chroniqueur de l’émission Touche pas à mon poste qui a lâché cette annonce le lundi 18 mars. Une information qui a été démentie le lendemain par Stéphane Plaza en personne, lors d’une visioconférence avec les franchisés, a rapporté au Figaro le directeur d’une agence parisienne. « Il est apparu affecté par les accusations de violences conjugales, s’est excusé que nous soyons des victimes collatérales de l’affaire et a tenu à nous rassurer sur la santé du réseau qui va “très bien”. »

Contacté par Le Figaro , le PDG du réseau immobilier, a également rejeté en bloc cette rumeur autour d’une entreprise « solide ». « Je suis pleinement engagé avec mon équipe de direction aux côtés des franchisés dans la mission que m’ont confié nos actionnaires, pour poursuivre les ambitions et la stratégie de l’entreprise , affirme Patrick-Michel Khider qui assure qu’« un changement de marque n’est absolument pas à l’ordre du jour. Nous prévoyons d’ailleurs plusieurs campagnes de communication dans les mois qui viennent. »

Il n’empêche, les tourments causés par l’affaire «Stéphane Plaza» continuent d’angoisser les agents immobiliers du réseau . « Certains de nos clients nous ont fait part de leur perte de confiance dans le réseau », confie le directeur d’une autre agence, située dans le Var. Si les difficultés s’accumulaient pour l’une des stars de la télé, la question du changement de nom pourrait se poser. « Juridiquement parlant, le droit des marques n’oblige pas le réseau à changer de nom et d’ailleurs Monsieur Stéphane Plaza ne possède pas la marque qui est au nom d’une société (Métropole Télévision ou groupe M6), affirme Vanessa Bouchara, avocate spécialiste en droit de la propriété intellectuelle. En revanche, la question peut se poser d’un point de vue réputation, surtout pour une marque très incarnée comme Stéphane Plaza Immobilier. » Cet arbitrage est d’autant plus nécessaire dans le cas où les déboires de l’agent immobilier star impacteraient les ventes du réseau qui revendique plus de 700 agences et un résultat net de 12,8 millions d’euros en 2022 (contre 10,2 millions d’euros en 2021).

Quel impact si Stéphane Plaza est blanchi?

« L’affaire en cours n’est pas liée à l’activité du réseau immobilier, souligne Vanessa Bouchara. Il est donc possible que l’entreprise continue à exercer sous cette marque (Stéphane Plaza Immobilier) ». Et de préciser: «Lorsque la marque est déposée par une société - comme pour Stéphane Plaza Immobilier - , la jurisprudence considère de façon établie que le nom patronymique sort du patrimoine de la personne physique pour entrer dans celui de la société. » Autrement dit, le réseau a réussi à limiter l’impact de la vie privée de Stéphane Plaza sur son activité. Ainsi, même en cas de condamnation de l’animateur télé, il n’est pas interdit de voir le réseau conserver son nom.

À moins qu’une clause de réputation - qui pourrait permettre aux franchisés de réclamer le changement de nom - n’ait été intégrée dans les contrats des franchisés. Ce qui n’est pas le cas car, pour intégrer le réseau Stéphane Plaza Immobilier, un agent immobilier doit se porter caution solidaire. Concrètement, en cas de problèmes, il est coresponsable avec le fondateur du réseau. Un revirement que déplore un actuel franchisé, basé dans le centre de la France. « M6 ( qui détient 51% du capital du réseau d’agences Stéphane Plaza ) m’avait promis qu’ils maîtrisaient l’image de Stéphane Plaza et qu’il n’y aurait aucun scandale. Ils n’ont pas respecté leur contrat. Ce sont eux les responsables! » Pour Maître Bouchara, « tout le travail des dirigeants sera de savoir si le lien de confiance que le réseau a réussi à créer avec ses clients est lié au réseau lui-même ou à Monsieur Stéphane Plaza », avant de décider de changer ou pas le nom du réseau. Dans le premier cas, le réseau n’aura pas besoin de changer de nom, selon l’avocate. Dans le second cas, si, pour éviter une dégringolade des ventes.

Et si Stéphane Plaza était blanchi? Présumé innocent, l’agent immobilier peut bien évidemment espérer que son jugement, prévu d’ici la fin de l’été , aboutisse à un acquittement. Une décision qui devrait a priori redonner du crédit au réseau et à son cofondateur. Mais il est aussi possible que l’affaire, qui traîne en longueur, laisse des traces dans l’esprit de certains clients ou franchisés. « La valeur d’une marque est impactée par la perception de son public (les franchisés du réseau et les clients finaux), souligne Vanessa Bouchara. Certains clients et franchisés pourraient faire la différence entre l’homme et l’entreprise qui a aujourd’hui d’autres actionnaires que Monsieur Plaza et comprend de nombreux franchisés. D’autres, au contraire, pourraient perdre définitivement confiance du fait de la forte implication de Monsieur Plaza dans la marque et le réseau. »