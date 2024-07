Le rap français s’engage contre le RN avec le morceau « No pasaràn »

Dans une vidéo publiée hier soir sur leurs réseaux sociaux, le producteur Kore et les rappeurs Shurik'n et Akhenaton (célèbres membres du groupe IAM) ont annoncé la sortie d'un morceau, ce 1er juillet à 23 h 45, contre la menace de l'extrême droite, en prévision du second tour des législatives du 7 juillet prochain.

Long de plus de neuf minutes, « No pasaràn » – en français « ils ne passeront pas », en référence au slogan de 1936 des Républicains contre les rebelles nationalistes du général Franco, devenu le symbole de la résistance antifasciste – se situe dans la lignée du morceau « 11′30 contre les lois racistes » sorti en 1997 contre la loi Debré qui visait à durcir les conditions d'entrée des immigrés en France – et qui fut adoptée moins d'un mois après sa sortie.

Kore explique la genèse de ce projet collaboratif dans les colonnes de Libération : « On vit une époque paradoxale parce qu'on a un flux d'informations et en même temps personne n'est réellement informé. Alors, je me suis dit qu'il fallait qu'on revienne à l'essence du rap, à savoir : faire passer un message. »

Parmi les rappeurs qui ont répondu à l'appel, on retrouve des figures emblématiques de l'époque du rap « conscient » des années 1990 et 2000 : Akhenaton donc, Mac Tyer, Pit