Le PTZ bientôt dans toute la France ? -pexels-jakubzerdzicki-27075286.jpg

Le prêt à taux zéro

Le prêt à taux zéro, en forme abrégée « PTZ » ou « PTZ+ », est un prêt complémentaire aidé par l’État. Seule la somme prêtée est remboursée par les primo-accédants auxquels le PTZ est octroyé. En effet, le ou les emprunteurs n’ont pas à payer d’intérêts comme c’est le cas avec les autres prêts. De même, ils ne paient pas d’intérêts intercalaires - qui sont dûs quand le déblocage des fonds est effectué en plusieurs fois - ni de frais de dossier ou encore de frais d’expertise. Pour pouvoir bénéficier du PTZ, il est essentiel de respecter plusieurs critères. Il doit s’agir de l’achat ou de la construction d’une résidence principale et les revenus du ou des emprunteurs ne doivent pas dépasser un certain plafond. De plus, ces derniers ne doivent pas avoir été propriétaires de leur résidence dans les deux ans précédant leur demande de PTZ (d’où l’appellation « primo-accédants »). Enfin, le montant du PTZ ne doit pas dépasser celui du prêt principal. Pour plus d’informations au sujet du PTZ, rapprochez-vous de l’établissement bancaire de votre choix.

2025 : le PTZ étendu sur tout le territoire

Le 1er octobre, le Premier ministre Michel Barnier a annoncé que le Gouvernement était favorable à l’extension du PTZ - qui permet de financer jusqu’à 50 % d’un projet immobilier et dont le montant peut atteindre 100 000 € - à l’ensemble du territoire. Le 10 octobre, Laurent Saint-Martin (ministre chargé du Budget et des Comptes publics) a confirmé que le PTZ serait étendu à tout le pays dès l’année prochaine. Les modalités seront débattues lors de l’examen du Budget 2025. À terme, le PTZ concernera peut-être les maisons individuelles, comme demandé par la FFB (Fédération française du bâtiment) ? Le Gouvernement estime à 24 millions le nombre de ménages français pouvant bénéficier du PTZ. En parallèle, la SGFGAS (Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété) a indiqué qu’un peu plus de 47 200 PTZ seulement ont été octroyés en 2023 à cause de critères trop stricts. Rappelons qu’avec la loi de finances 2024, il avait été décidé que le PTZ serait réservé : à l’achat d’un appartement neuf dans une zone tendue, c’est-à-dire où l’offre en logements est largement inférieure à la demande ; à l’achat d’un logement ancien dans lequel on envisage d’importants travaux énergétiques. Jugés trop restrictifs, ces critères n’ont pas été bien accueillis par les particuliers comme par les professionnels de l’immobilier. Les Français voient leur pouvoir d’achat mis à mal depuis quelque temps tandis que dans l’immobilier, en particulier dans le secteur de la construction, c’est la crise. « Dans une situation de crise du secteur de la construction, il nous faut des mesures rapides pour relancer l’investissement locatif et l’accession à la propriété, notamment pour les primo-accédants » a d’ailleurs déclaré Michel Barnier. La révision du PTZ fait partie des mesures rapides évoquées par le Premier ministre.