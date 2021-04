Le Prix Pritzker couronne une approche engagée

Instauré en 1979, le Prix Pritzker, récompense internationale décernée chaque année à un architecte, a pour la 3ème fois mis à l'honneur des architectes français. Cette distinction, équivalente du prix Nobel pour l'architecture, résonne comme une reconnaissance de la profession. Après Christian de Portzamparc et Jean Nouvel déjà primés, qui sont les nouveaux élus ?

Le Prix Pritzker couronne une approche engage?e - iStock-io_nia

Des architectes atypiques

Des créations novatrices

Le 16 mars dernier, Anne Lacaton et Jean Philippe Vassal, architectes installés à Montreuil, ont eu la joie de se voir décerner la plus prestigieuse récompense internationale en matière d'architecture : le Prix Pritzker. Qui sont-ils ? Issus de l'Ecole d'architecture de Bordeaux dont ils sont sortis en 1980, ils sont connus pour leur manière bien personnelle de concevoir l'architecture. En effet, ils préfèrent la reconversion de l'existant à sa destruction. Leur conception de l'architecture est novatrice car ils ne cherchent pas à faire table rase d'un bâtiment mais ils préfèrent transformer et améliorer celui-ci. « Ne jamais démolir, ne jamais enlever-toujours ajouter, transformer et réutiliser », telle est la devise des deux architectes. Cette distinction est un véritable tournant dans l'architecture car elle consacre deux de ses pairs dont les créations sont des œuvres plus attentives à l'environnement et plus centrées sur la qualité de vie offerte à leurs utilisateurs. En effet, ils ne cherchent pas la sophistication mais apportent un renouveau à l'architecture en la voulant plus proche de son milieu environnemental et centrent tous leurs projets autour d'un axe citoyen où technologies écologiques et budget restreint se combinent.En dehors du star-system, ils se sont pourtant faits connaître par le Grand Prix National d'Architecture en 2008 grâce à la réalisation de la « maison Latapie », maison individuelle réalisée en 1993 pour une famille avec deux enfants. Cette 1ère grande réalisation est devenue emblématique d'un logement spacieux, autonome et bon marché. Tout y est fait pour baigner la maison de lumière naturelle et pour y faciliter la maîtrise du climat. Déjà, avec ce projet, on percevait leur intérêt pour nos préoccupations actuelles que sont l'urgence climatique et l'écologie. Puis vint leur consécration avec l'obtention, en 2011, de l'Equerre d'Argent, grâce à leur projet de transformation de la Tour Bois-Le-Prêtre, une barre d'immeuble située le long du périphérique. Ils ont su donner à des appartements sombres un nouveau cadre en ouvrant ceux-ci vers la lumière et en créant une pièce supplémentaire dans chacun d'entre eux. Ainsi, avec un espace du style jardin d'hiver, les locataires bénéficient de grandes baies vitrées et d'espaces plus vastes qu'auparavant. Ces extensions chauffées et ces balcons bioclimatiques permettent de réduire de 50% la consommation d'énergie. Leur intérêt pour la valorisation environnementale ne se limite pas aux logements. On les retrouve sur le projet de rénovation du Palais de Tokyo (Paris) où, à partir d'un bâtiment des années 30, ils ont réussi à créer un lieu épuré et agréable pour les visiteurs et ont permis, aux artistes, d'avoir plus d'espaces inachevés pour présenter leurs œuvres. Aussi leur sens aigu de l'espace et des matériaux engendre une architecture qui devrait, espérons, faire référence à l'avenir. La métamorphose de la Tour Bois Le Prêtre interroge et semble marquer un tournant dans le monde de l'architecture. Va-t-elle servir de référence pour démontrer que le patrimoine existant est riche de qualités pour qui sait les valoriser ?