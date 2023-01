Le prix Nobel Joseph Stiglitz prône un taux d'imposition mondial de 70% pour les plus riches

Joseph Stiglitz propose un taux d'imposition mondial de 70% pour les plus riches. Photo d'illustration. (ALEXAS_FOTOS / Pixabay)

Lauréat du prix Nobel d'économie en 2001, l'Américain Joseph Stiglitz propose de mettre en place un taux d'imposition mondial spécial de 70 % sur les plus riches. Pour une société plus « égalitaire et cohésive », l'économiste propose aussi une imposition de 2 à 3 % sur les grandes fortunes permettrait de régler certains problèmes.

L'économiste américain Joseph Stiglitz souhaite lutter contre les inégalités en taxant les grosses fortunes. Interrogé dans le podcast Equals de l'association Oxfam , le lauréat du prix Nobel d'économie 2001 a estimé que la mise en place d'un taux d'imposition mondial spécial de 70 % sur les revenus les plus hauts aurait « clairement du sens » , rapporte The Guardian dans un article relayé par BFM Patrimoine .

Une société « plus égalitaire »

Pour une société « plus égalitaire et cohésive » , l'économiste de 79 ans a aussi soutenu les propositions de la sénatrice américaine Elizabeth Warren. Cette démocrate propose de taxer à hauteur de 2 % les personnes dont les actifs excèdent les 50 millions de dollars et de 3 % celles dont les actifs sont supérieurs à un milliard de dollars. Une mesure qui selon Joseph Stiglitz permettrait « d'atténuer certains des problèmes » des États-Unis.

Pour rappel, le taux le plus élevé de l'impôt sur le revenu est de 37 % outre-Atlantique. Cette tranche d'imposition concerne les revenus supérieurs à 495 305 dollars. En France, le taux le plus élevé est de 45 % sur les revenus annuels supérieurs à 168 994 euros. Il est également de 45 % au Royaume-Uni lorsque les revenus excèdent 150 000 livres sterling par an, soit environ 170 000 euros.

« Concentration extrême des richesses »

Publié juste avant l'ouverture du forum économique de Davos, lundi 16 janvier 2023, le dernier rapport de l'ONG Oxfam porte également plusieurs propositions d'envergure : mise en place d'un impôt exceptionnel sur la fortune, taxation des dividendes, augmentation de l'imposition sur les revenus du travail et du capital des 1 % les plus fortunés.

À travers ce document, Oxfam a déploré « la concentration extrême des richesses » dans le monde et proposé d' « abolir » les milliardaires. L'ONG a démontré que sur 100 dollars de richesse créée ces dix dernières années, 54,4 dollars sont revenus en moyenne aux 1 % des personnes les plus riches du globe. À titre de comparaison, les 50 % des personnes les moins aisées ont récupéré seulement 70 centimes.