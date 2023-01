Le prix de l'électricité aurait presque doublé au 1er février sans le bouclier tarifaire

La Commission de régulation de l’énergie a préconisé une hausse de près de 100% du prix de l'électricité. Photo d'illustration. (DavidReed / Pïxabay)

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a formulé sa proposition d'augmentation du prix de l'électricité au 1er février prochain. Elle préconise une augmentation de 99,36% pour les particuliers en raison de l'explosion du coût des fournitures. Il n'en sera rien grâce au bouclier tarifaire instauré par le gouvernement.

Le gouvernement s'est engagé à limiter la hausse du prix de l'électricité à 15% au 1er février 2023. Contenu dans la loi de finance 2023, le bouclier tarifaire permet en effet à l'Etat de s'opposer aux propositions de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Heureusement pour les Français puisque cette commission a préconisé une hausse des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) de 99,36 %, dans un communiqué diffusé jeudi 19 janvier.

Une hausse limitée à 15%

La CRE a évalué « au plus juste les coûts de fourniture d’électricité en 2023 » . « Ces coûts de fourniture sont en très forte hausse du fait du niveau exceptionnellement élevé des prix de gros à terme de l’électricité pour livraison en 2023 observé tout au long de l’année 2022 » , souligne la CRE. Les prix de l'électricité ont subi l'explosion des prix de gros du gaz et la baisse d'activité du parc nucléaire français en 2022 avec plusieurs centrales à l'arrêt.

La situation a quelque peu changé. Dans son dernier rapport, le gestionnaire du réseau électrique RTE a souligné que le risque de coupures était « moyen » . Non seulement la consommation des particuliers et professionnels a baissé, mais le pays peut aussi compter sur la remise en fonction de plusieurs réacteurs nucléaires. Quant à la production hydroélectrique, elle est au plus haut, précise Capital .

Les Français échappent donc à une hausse vertigineuse du prix de l'électricité. L'augmentation de 15 % devrait tout de même représenter un surcoût de 20 euros par mois pour un ménage se chauffant à l'électricité.