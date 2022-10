Le prix de ce Palais rose, en région parisienne, a baissé de 10 millions

Inspirée du Grand Trianon de Versailles et dotée des derniers raffinements actuels, cette propriété du Vésinet a vu son tarif passer de 48 millions à 38 millions d’euros.

Niché à deux pas du parc des Ibis, au Vésinet (Yvelines), ce Palais rose attend son nouveau propriétaire. Cette fastueuse demeure de 2000 m² a été construite en 1899, à l’initiative de l’armateur Arthur Schweitzer, et rend un hommage appuyé au Grand Trianon du château de Versailles . C’est son propriétaire suivant, le poète Robert de Montesquiou, qui laissera à la postérité le surnom de Palais rose pour cet édifice. Par la suite, les lieux feront encore parler d’eux pour avoir accueilli le général de Gaulle au début de la bataille de France, en mai 1940, ou encore pour avoir failli passer aux mains de Joséphine Baker .

La propriété de cet ensemble classé aux Monuments historiques passe aux mains de la société Cogemad, dirigée par Emad Khashoggi. À son habitude, il lancera des travaux pharaoniques dans l’espoir d’attirer une clientèle ultra-fortunée. Une stratégie qui s’est avérée payante avec le château de Louveciennes, autre réalisation de Cogemad, qui détient toujours le record du château privé le plus cher du monde, à 275 millions d’euros . Pour le Palais rose, la situation semble en revanche un peu plus délicate. Au moment de l’arrivée de Lionel Messi, la rumeur avait couru que l’Argentin et sa famille, pourraient louer un temps ce palais, mis en vente pour 48 millions d’euros.

Travaux pharaoniques

La mise en vente est toujours d’actualité, mais pas l’étiquette de prix passée à 38 millions d’euros. Il faut croire que le ralentissement que traverse le marché immobilier dans son ensemble vaut aussi pour certains biens d’ultra-luxe. Ce qui n’empêchera pas l’acheteur d’en avoir pour son argent. Au terme de plusieurs années de travaux, le Palais rose nouvelle version bénéficie d’une hauteur sous plafond qui a gagné 1,2 mètre au rez-de-chaussée (en décaissant le sol) de toute une série d’équipements de loisirs au sous-sol éclairé par un puits de lumière et d’une restauration de toutes les annexes. Le domaine dispose ainsi d’une villa principale, d’une villa de gardien, de logements pour le personnel sans oublier une maison d’hôtes, des garages et un terrain luxuriant de 7000 m². Parmi les curiosités, on notera notamment la présence d’un jardin japonais ou d’un terrain de squash.

«Sur les réalisations de Cogemad, il y a vraiment une exigence de matériaux exceptionnels et l’obligation de travailler avec l’artisanat français », souligne Marc Aversenq, responsable de la nouvelle agence Rive Gauche de Michaël Zingraf Real Estate, pour évoquer le côté très français et très européen de cette propriété. Une manière de souligner que ce type de bien n’est pas exclusivement dédié à des monarchies pétrolières du Golf e. «Avec ses volumes magnifiques et son jardin si agréable, ce Palais rose crée une véritable émotion, souligne l’agent immobilier. Lorsque le rideau se lève pour découvrir la sublime piscine ou lorsque l’on traverse la cuisine professionnelle entièrement équipée de pianos La Cornue, il y a forcément un effet waouh.»