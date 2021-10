Le patron du PMU sera-t-il débarqué à cause d’un immeuble?

Le futur siège social du PMU, au nord de Paris, semble poser problème au DG du groupement hippique.

Un immeuble cause du départ du patron du PMU (Paris mutuel urbain)? Plus exactement, il s’agit du futur siège social choisi par Cyril Linette, son directeur général. Situé dans le quartier rénové de la porte de Clichy, au nord de Paris, l’édifice de 10.655 m² aux vitres bleutées (voir notre diaporama) diviserait l’état-major du groupement hippique, selon Capital qui évoque le PV d’une réunion du conseil d’administration organisée le 15 octobre dernier. Ce qui pourrait entraîner sa révocation dès ce jeudi lors d’une assemblée générale révélée par Médiapart.

Le président du groupement d’intérêt économique (GIE) PMU Philippe Augier se serait alarmé que le projet de déménagement ne serait toujours pas finalisé. Le maire de Deauville (14) aurait pointé du doigt «un certain nombre d’obstructions et de manœuvres dilatoires au bon fonctionnement du projet» de construction de la tour baptisée Thémis, du nom de la figure de la mythologie grecque utilisée comme symbolique judiciaire. L’immeuble de bureaux ultramoderne est en effet encastré entre le nouveau palais de justice et le périphérique.

Plus de 3 millions d’euros de loyer par an!

Actuellement vide, l’édifice n’a pourtant pas manqué de prétendants. En 2016, le mutualiste Covéa l’a acheté sur plan au promoteur Icade pour 102 millions d’euros et l’a revendu trois ans plus tard à AG2R La Mondiale avec une plus-value de 15 millions d’euros. Il y a quelques semaines, Édouard de Rothschild, président de France Galop et Jean-Pierre Barjon, président de LeTrot, se seraient engagés à acquérir l’immeuble pour 143 millions d’euros via la SCI Thémis-Batignolles et envisageraient de convaincre leurs sociétés de course et le PMU d’y loger.

Le groupement hippique, qui siège actuellement dans le 15e, à deux pas de l’Hôpital Européen Georges Pompidou, occuperait 7000 m² et France Galop et LeTrot, le reste. Montant du loyer pour PMU? 3,4 millions d’euros par an (hors taxe)! Soit environ 486 euros par m². Un tarif plus ou moins inférieur à la moyenne - entre 500 et 580 euros - pratiquée dans le 17e, selon JLL et CBRE, spécialisées dans le conseil en immobilier d’entreprise.

Problème: deux aspects du projet chagrinent l’actuel DG du PMU qui ne serait toutefois pas opposé au déménagement. D’une part, la durée de bail qui est de 13 ans et non pas 9 comme prévu dans le plan d’investissement; d’autre part, le PMU devrait se contenter des étages les plus bas, alors qu’il serait le principal locataire. Ce qui fait traîner le dossier et entraînerait le départ de Cyril Linette. Réponse aujourd’hui ou plus tard si l’assemblée est reportée. Contacté par Le Figaro, le PMU n’a pas répondu à nos questions.