Le nouveau siège de BlaBlaCar adopte les codes du télétravail

La start-up française de covoiturage loue de nouveaux bureaux qu’elle transforme en lieux de vie, d’échanges, et non plus uniquement de travail.

« Pourquoi venir au bureau alors que l’on peut travailler à distance? Car ce nouvel immeuble est plus qu’un lieu de travail, c’est un village avec un auditorium, une salle de sport, un studio de musique et une salle de yoga », explique Nicolas Gagneux, président de 6e Sens Immobilier qui a livré en décembre dernier le nouveau siège du réseau de transport BlaBlaCar .

Les salariés prennent progressivement possession des nouveaux locaux de 5000 m², rue Saint-Sabin, dans le 11e arrondissement de Paris, à deux pas de la Place de la Bastille, répartis sur 9 niveaux. Les postes de travail en flex office leur permettent de se déplacer au bureau lorsqu’ils le souhaitent, à savoir tous les jours, une fois par semaine ou une fois par mois. 26% des employés sont 100% en télétravail et ne viennent qu’une fois par mois au siège ce qui offre à la start-up la possibilité de proposer 200 postes de travail seulement à ses 500 salariés français. « 78% des 200 places disponibles au siège sont occupées quotidiennement. Les mardis et les jeudis sont les jours les plus fréquentés », comptabilise Nicolas Brusson, le cofondateur et directeur général de BlaBlacar. Les 200 autres postes sont utilisés par d’autres entreprises en sous-location pour des durées variables d’un à deux ans.

Les parties communes comme lieux d’échange

En plus de cette flexibilité, BlaBlaCar a tout misé sur les espaces de loisir comme le studio d’enregistrement pour concrétiser des projets musicaux, l’espace de fitness, la salle de repos et le rooftop de près de 500 m² végétalisé qui offre une vue sur les toits de Paris, afin de plaire à ses salariés dont la moyenne d’âge est de 32 ans. « Un bureau en 2022 ne peut pas ressembler à un bureau en 2019 », assure Nicolas Brusson.

Les parties communes sont pensées comme des lieux d’échange et non plus des lieux où l’on se croise uniquement. « Dès que l’on sort d’un ascenseur, on tombe sur une tisanerie, ce qui donne une fonction supplémentaire aux lieux de passage », développe l’architecte Vincent Eschalier. Un souci constant de favoriser les relations sociales qui se manifeste dans la structure de la façade composée de 86 panneaux de verre courbé transparent. L’objectif étant de « créer une épaisseur et projeter la façade vers la ville pour inciter les occupants à venir à la fenêtre », selon l’architecte.