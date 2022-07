C'était une nouvelle très attendue par la FCPE et les familles aux revenus modestes : le montant de l'allocation de rentrée scolaire sera revalorisé de 1,8 % à la rentrée 2022. Focus sur cette allocation accordée sous conditions de ressources aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés, en apprentissage ou dans un établissement d'accueil spécialisé.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire - iStock.com / vgajic

Une revalorisation demandée et attendue

La FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves) estimait qu'il était indispensable d'augmenter l'ARS (allocation de rentrée scolaire) à la rentrée prochaine, compte tenu de la hausse du prix des fournitures scolaires. Certains produits, tels que les stylos ou les cahiers, ont vu en effet leurs prix s'envoler de 10 à 40 %, ce qui représente un coût important pour les familles à faibles revenus. Une revalorisation de 1,8 % est aujourd'hui actée. Les enfants nés entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 inclus, dont les parents ne dépassent pas un certain plafond de revenus, pourront en bénéficier. Ce soutien financier ponctuel concerne 3 millions de familles, soit 5 millions d'enfants.

Les conditions de ressources pour le versement de l'ARS 2022-2023

La CAF et la MSA, chargées de verser les allocations familiales, prendront en compte le revenu net du couple perçu pendant l'année 2020. Le plafond à ne pas dépasser est le suivant : 25 370 € pour les familles avec un seul enfant ; 31 225 € pour les familles avec deux enfants ; 37 080 € pour les familles avec trois enfants. Ce chiffre est majoré de 5 855 € par enfant supplémentaire. Une allocation différentielle, calculée en fonction des revenus, peut être accordée aux familles qui dépassent de peu ces plafonds.

Le montant de l'ARS pour l'année 2022-2023

Les barèmes de l'ARS pour la rentrée 2022 sont les suivants : 376,98 € pour un enfant de 6 à 10 ans (ayant atteint 6 ans avant le 1er janvier 2023 et n'ayant pas atteint 11 ans au 31 décembre 2022) ; 397,78 € pour un enfant de 11 à 14 ans (âgé de 11 ans au 31 décembre 2022 et n'ayant pas atteint 15 ans à cette date) ; 411,56 € pour un enfant de 15 à 18 ans (âgé de 15 ans au 31 décembre 2022 et n'ayant pas atteint 18 ans au 15 septembre 2022).

Le versement de l'ARS : quand et comment ?

Malgré la demande de la FCPE d'anticiper le versement dès début juillet, l'ARS ne sera versée que le 17 août, comme les autres années. Le versement (en une fois) est automatique pour les allocataires qui remplissent les conditions. Pour les familles qui ne sont pas encore allocataires, une demande est à déposer auprès de la CAF (en téléchargeant le formulaire sur le site de la caisse, après avoir créé son espace personnel). Dans certains cas, les parents sont tenus de faire une déclaration spécifique, à partir de mi-juillet, sur leur espace personnel CAF : pour un enfant admis en CP à la rentrée 2022, mais qui n'atteindra 6 ans qu'après le 31 décembre 2022 (certificat de scolarité à fournir) ; pour un jeune de 16 à 18 ans scolarisé ou en apprentissage (déclaration sur l'honneur attestant de la poursuite de la scolarité).